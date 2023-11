Vedîtina Nû: Paleta Rengê Serpêhatî ya Jupiter

Wêneyek balkêş a Jupiterê di van demên dawî de ji hêla Teleskopa Fezayê Hubble ve hatî kişandin, dêwek gazê di paletek pastel a neçaverêkirî de nîşan bide. Ev wêneya pêkhatî ya rengîn, ku di ronahiya ultraviyole de hatî kişandin, perspektîfek bêhempa li ser atmosfera Jupiter pêşkêşî dike, taybetmendiyek berbiçav eşkere dike - Xala Sor a Mezin şîn xuya dike.

Veguherîna balkêş a rengê Xala Sor a Mezin a di spektruma ultraviyole de ji ber hewayên bilind ên ku di pergala bahoza mezin de hene. Van gemarî fotonên ultraviyole dişoxilînin, nahêlin ku refleksa wan vegere Cîhanê. Zanyarên NASA, daneyên ji pêşniyara Hubble-ê ku balê dikişîne ser pergalên bahoza Jupiter-ê, bi kar tînin, mebest dikin ku vê wêneya ultraviyole bikar bînin da ku vekolîn û nexşeya strukturên tevlihev ên ewrên avên kûr ên di nav atmosfera Jupiter de bikin.

Ronahiya ultraviyole, ku bi dirêjahiya pêlên xwe yên kurt û enerjiya xwe ya bilind ve tê xuyang kirin, diyardeyên veşartî li derûdora dîtina mirovan derdixe holê. Ew rê dide stêrnasan ku ronahiya ku ji stêrkên germ û ciwan ên ku bi gelemperî ji toza galaktîk ve têne veşartin, bişopînin. Wekî din, ronahiya ultraviyole di derbarê pêkhatin, tîrêj û germahiya madeya nav stêrkan de agahdariya girîng vedike.

Di sala 2020-an de, dîmenek din a balkêş a Jupîterê ji hêla Teleskopa Fezayê ya Hubble ve hate bidestxistin, ku dirêjahiya pêlên pirjimar bikar tîne, di nav de ultraviolet. Têkiliya wênekêşiya nîzîkî-infrasor û çavdêriyên ultraviyole nihêrînek berfireh û pankromatîkî li bilindahî û belavkirina tîrêj û zêrên Jupiter pêşkêşî dike. Ev hê bêtir wêneyên ronahiya dîtbar ên ku ji hêla Hubble ve hatine girtin zêde dike, û şêwazên ewr ên ku her gav diguherin nîşan dide.

Derxistina vê wêneyê bi du bûyerên girîng ên rêwîtiya ezmanî ya Jupiter re hevdem e. Ya yekem, Jupiter di navbera 1-2-ê Mijdara 2023-an de, bi dûrahiya nêzî 595 mîlyon km (370 mîlyon mîl) di navbera gerstêrka me û dêwek gazê de, gihîşt perîgeyê, xala xwe ya herî nêzîk ji Cîhanê re. Dûv re, dijberî di 2-3-ê Mijdara 2023-an de qewimî, ku lihevhatina Jupiter, Erd û Rojê nîşan dide. Vesazkirinek wusa ji bo stêrknasan fersendek îdeal pêşkêşî dike ku li Jupiter temaşe bikin, ku bi hêsanî di êvaran de li esmanê rojhilat wekî tiştek geş tê nasîn. Tewra bi teleskopan an dûrbînên nerm jî, meriv dikare bibe şahidê çar heyvên herî mezin ên Jupiterê, ku sê ji wan ji Heyva Dinyayê mezintir in, digel ku Ganymede-ya navdar wekî satelayta xwezayî ya herî mezin a Sîstema Rojê ya me serdest e.

Dema ku Jupiter rengên xwe yên rastîn, şaheseriyek rengînkirî li ezmanê şevê vedibêje, gerdûna ecêb biceribîne.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Ronahiya ultraviolet çi ye?

Ronahiya ultraviyole dirêjî pêlên ronahiyê yên ku xwedan enerjiya bilind e lê li derûdora dîtina mirovan in vedibêje. Ew dikare diyardeyên veşartî yên wekî ronahiya ku ji stêrkên ciwan derdixin eşkere bike û li ser pêkhate, tîrêj, û germahiya madeya nav stêrkan de zanyariyên hêja peyda bike.

2. Çima Xala Sor a Mezin di wêneyê Jupîterê de şîn xuya dike?

Xala Sor a Mezin a li ser Jupîterê di wêneya ultraviyole de şîn xuya dike ji ber hebûna tîrêjên bilind ên di nav pergala bahozê de. Ev gemar fotonên ultraviyole dihejînin, nahêlin ku ew li ser rûyê erdê vegere.

3. Girîngiya Jupîter ku bigihêje perîge û dijberiyê çi ye?

Jupiter ku digihîje perîgeyê nêzîkbûna wê ya herî nêz a ji Cîhanê re destnîşan dike, ku rê dide çavdêriyên zêde. Dijberî diqewime dema ku Jupiter, Erd û Roj bi hev re ne, ev demek îdeal e ku meriv bi teleskopan an dûrbînên piçûk jî çavdêriya giyanê gazê bike.