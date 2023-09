Wênekêşê Astronomiyê yê Salê Serketiyên Xweseriya Gerdûnê nîşan didin

By

Serketiyên pêşbirka Wênekêşê Salê ya Astronomiyê ya salane ya ku ji aliyê Rasatxaneya Qraliyetê ya Greenwichê ve tê lidarxistin, hatin eşkerekirin. Hilbijartina wêneyan a îsal li berfirehî û bedewiya gerdûna me nêrînek balkêş pêşkêşî dike. Ji nebulên jîndar bigire heya dîmenên balkêş ên bedenên ezmanî, van wêneyan aliyên fezayê yên bi heybet digirin dest.

Yek ji wan wêneyên balkêş ên ku di kategoriya Ciwan de bi ser ketin Nebula Mirîşka Direve ye, ku wekî IC2944 jî tê zanîn. Bi rengan dişewite û bi stêrkan ve hatî xemilandin, ev wêne bi pêşandana xwe ya zindî temaşevanan dîl digire.

Nîşanek din jî Nebula Rosette (NGC 2337) ye, wêneyek pir pesnkirî ye ku bi teleskopê li bajarê Changzhou, Chinaîn hatî kişandin. Ev nebula ku bi qasî 5,000 salên ronahiyê dûrî me ye, bi qasî 130 salên ronahiyê bi qasî XNUMX salên ronahiyê dûr dikeve.

Heyv di gelek wêneyên serketî de jî balê dikişîne. Wêneyek pir pesindar derbasbûna Heyvê li ezmanê şevê digire, rengên wê yên guhêrbar ji sorek ziravî ya kûr berbi zerek spî-zer a geş nîşan dide. Wêneyek din diyar dike ku Mars ji pişta Heyvê vedigere, di navbera gerstêrka sor û peyka Dinyayê de berevajîyek berbiçav çêdike.

The Pleiades, ku wekî Heft Xwişk jî tê zanîn, di wêneyek duyemîn de bi coş dibiriqe. Ev koma stêrkên geş û şîn ên ku di komstêrka Torosê de cih digirin, bi çavê rût ji Dinyayê tê dîtin.

Pêşbirk ne tenê li ser tiştên ezmanî disekine. Di heman demê de kategoriyên mîna Skyscapes û People & Space jî dihewîne. Wêneyek serketî di kategoriya Skyscapes de gewherên mezin ên ku digihîjin çiyayên Hîmalaya yên bi berfê dikişîne. Sprites dakêşên elektrîkê yên balkêş in ku li jorê ewrên birûskê bilind dibin.

Serketiyên di kategoriya Gerstêrkan, Komet û Asteroidan de dîmenên balkêş ên Venus û Jupîterê nîşan didin. Wêneyê serketî di kategoriya Rojê me de şewqeke mezin a tavê li ser rûyê Rojê vedihewîne, dema ku wêneya duyemîn Rojê li ser koordînatên polar berevajîkirî nîşan dide û xuyangek agirîn a bêhempa diafirîne.

Di kategoriya Heyva Me de, wêneyê serketî Heyva dawîn a sala 2022-an digire, bi korona wê ya heyvê ku ji ber perçebûna ronahiya heyvê ya di atmosfera Dinyayê de çêdibe. Wêneyê duyemîn Kratera Platon nîşan dide, ku taybetmendiyek girîng a li ser rûyê Heyvê ye.

Van wêneyên serketî nihêrînek mezinahî û tevliheviya gerdûna me pêşkêş dikin. Ew berferehiya ku me dorpêç dike tînin bîra me û ji sirên fezayê bi heybet û ecêbmayî dihêlin.

