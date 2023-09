Wênekêşê Astronomiyê yê Salê Wêneyên Berbiçav ên Gerdûnê Pêşan dide

Çavdêrxaneya Qraliyetê ya Greenwich vê dawiyê serketiyên pêşbirka xwe ya salane ya Wênekêşê Astronomiyê ya Salê eşkere kir, û wêne ne tiştekî balkêş in. Pêşbaziyê rêzek bêhempa ya wêneyên bilind-kalîteyê wergirt, ku ji dadweran re karekî dijwar e ku ji baştirînên çêtirîn hilbijêrin. Ji dîmenên balkêş ên nebulan û galaksiyan bigire heya dîmenên ecêb ên Heyvê û bedenên din ên ezmanî, ev wêne dîmenek ecêbên gerdûna me pêşkêş dikin.

Yek ji wêneyên serketî Nebula Mirîşka Direve ye, ku bi navê IC2944 jî tê zanîn, ku rengên jîndar û stêrkên ku li her derê belav bûne vedihewîne. Nebula Rosette, ku bi teleskopê li Chinaînê hatî kişandin, wêneyek din a berbiçav e. Ev nebula ku bi qasî 5,000 salên ronahiyê dûrî me ye, bi qasî 130 salên ronahiyê bi heybetê vedigire.

Di pêşbaziyê de her weha wêneyên balkêş ên Heyvê hatin pêşandan, di nav de yek ku derbasbûna wê li ezmanê şevê nîşan dide. Ev wêne, ku li Dalian, Chinaîn hatî kişandin, rengê Heyvê diguhere dema ku hildikişe, ji sorek ziravî ya kûr berbi zerek spî-zer a geş. Fîşekek din a balkêş Marsê berî ku li pişt Heyvê derbas bibe dikişîne û berevajîyek balkêş a rengan diafirîne.

Wêneyên din ên di pêşbaziyê de diyardeyên cihêreng ên ezmanî nîşan didin, wek Pleiades, komek stêrkên şîn ên geş, û Nebula Wolf, ewrekî molekulî ku dişibe guran. Di heman demê de dîmenên nebulên galaktîk û diyardeya balkêş a sprîtan jî hene, ku ew daxistina elektrîkê ne ku li ser ewrên birûskê çêdibin.

Di pêşbaziyê de kategoriyên mîna Skyscapes û People & Space hebûn, wêneyên stêrkên ku li ezman diherikin û bîranînên şer ên li hember paşnavên stêrk ên zindî nîşan didin. Di heman demê de wêneyên gerstêrkên mîna Uranus, Venus û Jupiter jî hebûn, ku her yek bedewiya xwe ya bêhempa nîşan dide.

Hemî wêneyên serketî yên di pêşbaziyê de xwezaya bi heybet a gerdûna me digirin, ji me re nihêrînek ji bedewî û berferehiya ku li derveyî Erdê me ye peyda dikin. Ew me teşwîq dikin ku em vekolîn û lêkolîna sirên gerdûnê bidomînin.

Kanî:

- Çavdêrxaneya Royal Greenwich