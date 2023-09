Japon ji bo dakeve ser rûyê Heyvê Roketê Diavêje Heyvê

By

Ajansa Lêgerîna Fezayê ya Japonyayê (JAXA) bi awayekî serketî roketek avêt ser heyvê, ku armanca wê ew e ku bibe pêncemîn welatê ku bigihêje heyvê. Roketa H-IIA ji ber şert û mercên hewayê piştî gelek derengiyan ji Navenda Fezayê ya Tanegaşîma rabû. Li ser rokêtê Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) û Mîsyona X-ray Imaging and Spectroscopy (XRISM) hebûn, ku her du jî piştî avêtinê bi serfirazî ji hev veqetiyan.

SLIM, keştiya heyvê, li şûna ku bi giştî dakeve ser heyvê, armanc dike ku bi rasthatineke rast, di 100 metreyî de ji armanca xwe dakeve. JAXA hêvî dike ku ev xwenîşandan dê di mîsyonên paşerojê yên heyvê û bi potansiyel de li gerstêrkên din derî veke ji bo rêbazên daketinê yên nû. Tê çaverêkirin ku SLIM di destpêka sala 2024-an de bigihîje heyvê ji ber riya xweya enerjiyê.

Ger bi ser bikeve, Japonya dê bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Rûsya, Çîn û Hindistanê re bibe yek ji wan welatên ku li ser rûyê heyvê daketine. Hindistan di van demên dawî de bû welatê çaremîn ku gihîştina heyvê, bi taybetî li herêma qutba başûrê heyvê.

Ji bilî SLIM, mîsyona XRISM tête danîn ku çavdêriyên wekî çavdêriya fezayê pêk bîne. XRISM, ku bi teleskopê, wênegira tîrêjên X-ê, û spektrometreyê ve hatî çêkirin, dê hêmanên stêrk û galaksiyan bipîve û plazmaya fezayê lêkolîn bike. Mîsyon armanc dike ku hûrguliyên nedîtî li ser çêbûna avahiyên mezin ên ku ji hêla laşên ezmanî ve hatine çêkirin peyda bike.

Ev ne hewildana yekem a Japonya ye ji bo daketina heyvê. Welat berê mîsyona OMOTENASHI bi hevkariya mîsyona Artemis I ya NASA-yê dest pê kiribû, lê têkilî winda bû, û bû sedema paqijkirina operasyonên vejenê. Mîsyonek din a taybet a Hakuto-R jî bi ser neket.

