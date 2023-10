Girîngiya Birêvebirina Preferences Cookie

Dema ku hûn malperan digerînin, hûn pir caran bi pencereyek popupê re rû bi rû dimînin ku daxwaza razîbûna we ji pejirandina cookie-yan dike. Lê cookies çi ne û çima girîng e ku meriv tercîhên xwe îdare bike?

Ya yekem, cookies pelên nivîsê yên piçûk in ku dema ku hûn serdana malperek dikin li ser cîhaza we têne hilanîn. Ew agahdarî li ser tevger û vebijarkên geroka we vedigirin, alîkariya malperan dikin ku ezmûnek kesane peyda bikin. Lêbelê, girîng e ku hûn hay ji daneyên we çawa têne bikar anîn û li ser nepeniya xwe kontrol bikin.

Birêvebirina tercihên xwe yên cookie dihêle hûn biryar bidin ka hûn dixwazin kîjan cûreyên cookie-yê qebûl bikin. Ev tê vê wateyê ku hûn dikarin hilbijêrin ku hin cookie-yên ku dikarin çalakiya weya serhêl bişopînin an reklamên kesane nîşan bidin asteng bikin. Bi têgihiştin û birêvebirina tercîhên xwe, hûn dikarin nepeniya xwe biparêzin û pê ewle bibin ku ezmûna weya serhêl bi nirxên we re hevaheng e.

Di heman demê de girîng e ku were zanîn ku pejirandina hemî cookie-yan dibe ku navîgasyona malperê zêde bike û ezmûnek guncantir peyda bike. Mînakî, dibe ku ew agahdariya têketina we an vebijarkên zimanî bi bîr bîne, û ji we re hêsantir dike ku hûn malperê bikar bînin.

Lêbelê, mafê we heye ku hûn mîhengên cookie-ya xwe xweş bikin û çerezên ne-bingehîn red bikin. Bi vî rengî, hûn dikarin mîqdara daneyên ku di derheqê we de têne berhev kirin kontrol bikin û gihîştina partiya sêyemîn a agahdariya we sînordar bikin.

Di dawiyê de, birêvebirina vebijarkên cookie we hêz dide ku hûn nepeniya xwe ya serhêl biparêzin. Ew dihêle hûn di derbarê karanîna daneyên xwe de biryarên agahdar bidin û piştrast dike ku çalakiya weya serhêl bi tercîh û nirxên we re hevaheng e.

Çavkanî: Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê.

Çavkanî:

- Cookies û Siyaseta Nepenîtiyê.