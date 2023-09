Fêmkirina Bandora Stêrkek Li Ser Çavdêriyên Ekzoplanetê: Nêrînên ji TRAPPIST-1 b

By

Lêkolîneke dawî ya ku ji aliyê stêrnasan ve bi daneyên Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) hatiye kirin, ronahiyê dide bandora stêrkekê li ser çavdêriyên gerstêrkên derve. Mebesta lêkolînê TRAPPIST-1 b, gerstêrka herî nêzî stêrka xwe ya di pergala rojê de TRAPPIST-1 bû. TRAPPIST-1 stêrkek e ku 40 salên ronahiyê dûrî dinyê ye û li dora wê heft gerstêrkên bi mezinahiya Cîhanê hatiye dorpêçkirin.

Di çavdêriyan de derket holê ku dibe ku TRAPPIST-1 b ne xwediyê atmosferekê be an jî atmosfera wê molekulên giran ên wekî karbondîoksîtê hebin, ev yek jî zehmetiyê dide ku were tespîtkirin. Lêbelê, lêkolîn di heman demê de bandora girîng a stêrkê li ser çavdêriyan jî ronî kir. Tîmê tekez kir ku têgihîştina bandora stêrkê ji bo çavdêriyên paşerojê yên gerstêrkên li herêma jîngehê girîng e, wek TRAPPIST-1 d, e, û f.

Çalakiya stêrkan û gemarî wekî faktorên sereke yên di diyarkirina xwezaya gerstêrka derve de hate destnîşankirin. Germbûna stêrkan bandorên taybetiyên stêrkê, yên wekî deq û fakulan, li ser pîvandina atmosfera gerstêrka derzemîn vedibêje. Lekolînwanan delîlên berbiçav ên qirêjiya stêrkan di TRAPPIST-1 b û gerstêrkên din ên pergalê de dîtin. Çalakiya stêrkê dikare îşaretên xapînok biafirîne, ku dibe sedema şîroveyên nerast ên atmosfera gerstêrka derzemîn.

Lêkolîn girîngiya nirxandina gemariya stêrkan destnîşan dike dema ku çavdêriyên pêşerojê yên hemî pergalên exoplanetary, nemaze yên ku li dora stêrên dwarfên sor ên mîna TRAPPIST-1 têne plan kirin. Van stêrk dikarin astên bilind ên çalakiyê nîşan bidin, di nav de deq û bûyerên şewqê yên pir caran. Lekolînwanan her weha bal kişand ser dijwariya modelkirina bûyerên nediyar ên mîna şewqên stêrkan, ku dikare bandorê li pîvandina ronahiya ku ji hêla gerstêrkê ve hatî asteng kirin bike.

Digel ku TRAPPIST-1 b dibe ku xwedan atmosferek girîng nebe, ew ji bo lêkolîna bêtir berendamek balkêş dimîne. Pergala TRAPPIST-1 bi tevahî hêviyek peyda dike ji bo dîtina jîngehên potansiyel ên niştecîh li derveyî pergala meya rojê. Zêdetir lêkolîn û çavdêrî dê berdewam bikin da ku sirên vê pergala exoplanetary balkêş eşkere bikin.

Çavkanî:

- The Astrophysical Journal Letters

- Enstîtuya Trottier ji bo Lêkolînên li ser Exoplanets li Zanîngeha Montreal