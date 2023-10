Teleskopa Fezayê ya James Webb ya NASAyê li ser Ekvatora Jupiterê herikîna Jetê ya Nû eşkere dike.

Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) ne tenê dîmenên balkêş ên gerdûna me peyda kiriye, lê di heman demê de li ser pergala meya rojê jî nihêrînên nû daye me. Ji bilî kişandina wêneyên bêhna cîranên me yên gerstêrkan, JWST vê dawiyê li ser Jupiter, gerstêrkek ku me difikirîn ku em baş nas dikin, herikîna jetek bilez keşf kir.

Wêneyên ku ji hêla JWST ve sala borî hatine kişandin, li ser Jupiterê herikîna jetê ya ku ji 3,000 mîlometre firehtir e û bi leza nêzîkê 320 mph dimeşe nîşan didin. Vê vedîtina nû lêkolîner matmayî hişt û vê yekê ronî kir ku hîna hîn pir tişt li ser ewr û bayên Jupiterê hene.

Hebûna vê herikîna jetê, ku li jora ekvatora Jupîterê rûniştiye, dikare di derbarê atmosfera gerstêrkê ya gemar de agahdariya hêja bide. Bi analîzkirina wêneyan û şopandina taybetmendiyên zivirandina bilez a gerstêrkê, zanyar hêvîdar in ku têgihîştinek zelaltir li ser şêwazên hewayê yên tevlihev ên vî giyanê gazê bistînin.

Çavdêriyên JWST yên li ser atmosfera Jupiterê dê bi daneyên Teleskopa Fezayê ya Hubble re werin berhev kirin da ku têgihîştinek berfirehtir a pergalên hewayê yên gerstêrkê bistînin. Ev berhevdan dê ji zanyaran re bibe alîkar ku diyar bikin ka leza bayê bi bilindbûnê re çawa diguhezin û dirûvên bayê çêdikin, ku pileyên leza bayê li ser dûrên kurt in.

Bi lêkolîna herikîna jet û bahozanên din ên li herêmê, lêkolîner bawer dikin ku ew dikarin bingehek ji bo çavdêriyên pêşerojê biafirînin û bi potansiyel pêşbînî bikin ka wê di salên pêş de wê çawa diguhere.

Ev vedîtin hêza JWST ronî dike ku ne tenê li deverên dûr ên gerdûna me keşif dike, lê di heman demê de li taxa meya kozmîk ecêbên nû jî eşkere dike.

Çavkanî:

- Teleskopa Fezayê ya James Webb ya NASAyê Yekemîn Delîlên Karbonê li ser Heyva Qeşa ya Jupiter Europa ji hêla NASA/JPL-Caltech ve - di 1ê Cotmeha 22-an de li Space.com-ê hate weşandin

- Teleskopa Fezayê ya James Webb ya NASA-yê li Herêma Ekvatorî ya Jupiterê ji hêla ESA/STScI ve Stream Jet-Lez-Lez-Berz eşkere dike - di 21ê Cotmeha, 2022-an de li ser SciTechDaily hate weşandin.