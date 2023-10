Vedîtina Jupiter: Teleskopa James Webb Wêneyên Meznahî yên Giantê Gazê eşkere dike

By

Teleskopa Fezayê James Webb a NASAyê bi keşfên xwe matmayî kirina zanyaran didomîne, vê carê dîmenên balkêş ên atmosfera Jupiter peyda dike. Bi karanîna vîzyona xweya awarte, Teleskopa Webb taybetmendiyên ku berê nehatine dîtin eşkere kir ku civaka zanistî şaş kir.

Vedîtinek bingehîn a ku ji hêla Teleskopa James Webb ve hatî çêkirin, kişandina dîmenan e ku li ekvatora Jupiterê herikeke jetekî bi lez û bez bi dirêjahiya 4800 kîlometreyan nîşan dide. Van wêneyan li ser avhewa û dînamîkên giyanê gazê nihêrînên nû pêşkêşî zanyaran dikin. Ricardo Hueso yê ji Zanîngeha Welatê Baskê li Bilbao, Spanya, matmayîna xwe anî ziman û got, "Tiştê ku me her gav di atmosfera Jupiterê de wekî tîrêjên nezelal dîtiye, niha wekî taybetmendiyên hişk xuya dikin ku em dikarin digel zivirandina bilez a gerstêrkê bişopînin."

Teleskopa Webb di tîrmeha 10-an de di tevahiya rojek Jupiterê de her 2022 demjimêran carekê wêneyên Jupiterê bi karanîna amûrên xwe yên NIRCam-ê dikişand. Van wêneyan, di çar parzûnên cihêreng de hatine kişandin ku dikarin guhertinên piçûk di taybetmendiyan de li bilindahiyên cihêreng tespît bikin, hişt ku lêkolîner li atmosfera Jupiter lêkolîn bikin. berfirehtir. Wekî din, teleskopê li tebeqeyên bilind ên atmosferê, ku 25-50 kîlometran li jorê lûtkeyên ewrên gerstêrkê ne, xist. Leza herikîna jetê ya ku hat dîtin bi qasî 515 kîlometre di saetê de hate pîvandin, ku ji bahoza Kategorî 5 ya li ser Erdê zûtir e.

Teleskopa Fezayê James Webb, teleskopa fezayê ya herî mezin û bi hêz e ku heta niha hatiye çêkirin, beşek ji Çavdêrgehên Mezin ên NASA ye. Armanca wê ya sereke ew e ku ronahiyê bigire û balê bikişîne, ku zanyar bikar bîne ku ji her demê bêtir li paş xwe bigerin. Teleskopa Webb ku li xala L2 Lagrange, 1.5 mîlyon kîlometre dûrî Dinyayê ye, ji bo lêkolîna tişt û diyardeyên ezmanî xalek yekta peyda dike.

Van wêneyên balkêş ên Jupîterê ku ji hêla Teleskopa James Webb ve hatine berhev kirin, digel şiyana teleskopê ya dîtina di ronahiya infrasor û hevkariya wê ya bi Teleskopa Fezayê ya Hubble re, hişt ku zanyar ji bo cara yekem herikîna jetê ya Jupiter bibînin û bişopînin. Van vedîtinan têgihiştinek kûrtir li ser dînamîkên atmosferê yên giyanê gazê pêşkêş dikin û beşdarî zanîna me ya berfireh a gerdûnê dibin.

Çavkanî:

- NASA: Teleskopa Fezayê James Webb: https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/overview/index.html