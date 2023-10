Navnetewî Çavdêriya Şeva Heyvê: Pîrozbahiya Zanist û Lêgerîna Heyvê

International Observe the Moon Night bûyerek salane ye ku mirovên ji çar aliyên cîhanê vedixwîne hev û rêzê li cîrana meya astronomîkî ya herî nêzîk, heyvê, bigire. Ev bûyer, bi gelemperî di îlon an cotmehê de di qonaxa çaryeka yekem a heyvê de tê li dar xistin, armanc ew e ku hişmendiya zanistiya heyvê û mîsyonên keşfê yên NASA zêde bike dema ku kesan teşwîq dike ku li ser satelayta meya xwezayî bêtir fêr bibin.

Yek ji awayên herî hêsan ên beşdarbûna di International Observe the Moon Night de derketina derve û çavdêrîkirina heyvê ye. Digel ku heyv di qonaxa xweya çaryeka yekem de hema hema nîv-ronahî ye, gelek taybetmendiyên xuyang ên li ser rûyê heyvê têne dîtin, ligel xala kombûna balkêş a roja heyvê û şeva heyvê ku jê re termînator tê gotin.

Ji bilî çavdêriyên kesane, NASA navnîşek bûyerên ku li çaraliyê cîhanê diqewimin berhev kiriye da ku ji dildarên heyvê re bibe alîkar ku bi çalakiyên têkildarî heyvê ve girêdayî bin û tevbigerin. Bi lêgerîna li gorî cîhê, kes dikarin bûyerên nêzî xwe bibînin û beşdarî pîrozbahiyê bibin.

Heyv her dem mirovahî heyranê xwe kiriye, ku laşê stêrnasî yê herî nêzik ê cîhanê ye. Ew li dora gerstêrka me bi dûrahiya navînî 238,860 mîl (382,500 kîlometre) digere û %1.2 ji girseya Cîhanê heye. Digel ku ew ji çaranek mezinahiya Dinyayê ji hêla pîvanê ve tenê yek ji çaran e, bandora wê li ser têgihiştina me ya gerdûnê bêpîvan e.

Ger bala we dikişîne ku hûn di dema Çavdêriya Heyvê ya Navneteweyî de (an jî şevek din) çavdêriya heyvê bikin, bifikirin ku hûn teleskop an dûrbînan bikar bînin da ku hûn ji nêz ve temaşe bikin. Çavkaniyên wekî rêbernameyên li ser teleskopan û dûrbînên çêtirîn ên ji bo çavdêriya heyvê dikarin di hilbijartina alavên rast de ji we re bibin alîkar.

Ji bo kesên ku dixwazin bi wênekêşiyê bedewiya heyvê bikşînin, rêbernameyên li ser çawaniya wênekirina heyvê, û her weha pêşniyarên ji bo kamera û lensên minasib ji bo stêrnasiyê, dikarin bibin alîkar. Dudilî nebin ku hûn wêneyên xwe yên heyvê yên balkêş bi xwendevanên Space.com re parve bikin û wan bişînin [email parastî].

International Observe the Moon Night ji bo mirovên ji her temen û paşerojê fersendek e ku werin cem hev û ecêbên heyvê binirxînin. Çi hûn hilbijêrin ku hûn li derve, li malê, an serhêl beşdar bibin, bûyer şansek pêşkêşî dike ku têgihîştina me ya zanistiya heyvê kûrtir bike dema ku têkiliyên kesane bi hevalê ezmanî yê Erdê re çêbike.

Çavkanî:

- Mîsyonên Zanistî û Lêgerîna Heyvê ya NASA

- Bernameya Artemis a NASA

– Getty Images/LeonardoFernndezLzaro

- Rêbernameyên Space.com yên li ser teleskop, dûrbîn, stêrnasî