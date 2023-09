Pêşkêşkirina Serpêhatî û Bisînor a Helium

Bi kurtî: Helium, hêmanek pirreng û bêhempa ye, li ser rûyê erdê her ku diçe kêm dibe. Tevî ku duyemîn hêmana herî zêde ya gerdûnê ye, kêmbûna wê li ser gerstêrka me ji ber sivikbûna wê ye ku dibe sedem ku ew berbi fezayê birevin. Helium di serî de di dema derxistina gaza sirûştî de wekî hilberek ji hêla hilberê ve tê wergirtin. Kapasîteya wê ya ku pir sar bimîne wê ji bo sepanên cihêreng ên wekî sarkirina makîneyên MRI û bihêzkirina roketên fezayê girîng dike. Daxwaza heliumê berfireh e, ji pîşesaziyên wekî NASA, derman, û Wezareta Parastinê tê. Rezerva Federal a Heliumê ya li DY, ku berpirsiyarê dabînkirina 40% ji helyûmê ya cîhanê ye, bi pêşerojek ne diyar re rû bi rû ye ji ber ku dibe ku di demek nêzîk de ji pîşesaziya taybet re were firotin. Welatên din ên ku çavkaniyên girîng ên helyûmê hene Qatar, Tanzanya û Cezayîr in. Texmîn di derbarê peydakirina helyûmê ya mayî de diguhere, bi pêşbîniyan ji 10 salan heya 200 salan diguhere. Bandora potansiyel a li ser pîşesaziyê dikare girîng be, ku ji hêla xwezaya guhezbar a bihayên helium ve tê tevlihev kirin.

Helium, hêmanek ku ji hêla zarokan ve ji ber bandora xweya dengek bilind tê hezkirin, xwedan taybetmendiyên gelek ecêb û sepanan e. Lêbelê, tevî belavbûna wê ya li gerdûnê, helium li ser rûyê erdê her ku diçe kêm dibe. Ev kêmasî bi şiyana wê ya ku ji atmosfera Dinyayê ji ber sivikbûna wê direve tê girêdan, ku ew dike yekane çavkaniya ku nayê nûkirin. Hilberîna helyûmê bi rizîbûna xwezayî ya uranyuma radyoaktîf û toriumê pêk tê, pêvajoyek ku bi mîlyaran sal digire.

Heya nuha, piraniya helyûmê wekî hilberek ji pêvajoya derxistina gaza xwezayî ji kîsikên gaza xwezayî ya binerdê tê berhev kirin. Lêbelê, ji ber sivikbûna xwe, her helyuma ku xilas dibe, di dawiyê de berbi keviya atmosfera me diherike û ji hêla bayên rojê ve tê hilanîn. Rezerva Federal a Heliumê ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku 40% ji helyuma cîhanê peyda dike, bi pêşerojek ne diyar re rû bi rû ye ji ber ku dibe ku di demek nêzîk de ji bo pîşesaziya taybet were firotin.

Taybetmendiyên bêhempa yên helium, nemaze jêhatîbûna wê ya ku bi xala kelandinê ya herî nizm a her hêmanek pir sar bimîne, wê ji bo sepanên cihêreng neçar dike. Di makîneyên MRI de ji bo sarkirina magnetên superconduktor û wekî çavkaniya sotemeniyê ji bo roketên fezayê tê bikar anîn. Mînak Li Swîsreyê Lihevkera Mezin a Hadronê, ji bo xebatê her hefte 120 metrîk ton helyûm hewce dike.

Daxwaza heliumê li seranserê pîşesaziyên berfireh e. NASA û SpaceX ji bo roketên sotemeniya şil xwe dispêre helyûmê, di heman demê de pîşesaziya derman û Wezareta Parastinê jî bi giranî bi wê ve girêdayî ye. Pêşkêşiya tixûbdar û paşeroja ne diyar a helium ji bo van pîşesaziyan kêşeyên girîng derdixe holê.

Texmînên di derbarê peydakirina helyûmê ya mayî de diguhezin, bi pêşbîniyan ji 10 salan heya 200 salan. Hin pispor tekez dikin ku hewcedariya zêdekirina hewildanên di vezîvirandina helyûmê de ji bo dirêjkirina temenê wê. Encamên potansiyel ên ji bo pîşesaziyên kûr in, li gorî xwezaya guhezbar a bihayên helium.

Di encamê de, kêmbûna helyûmê li ser Erdê û rola wê ya bingehîn di pîşesaziyên cihêreng de lezgîniya karanîna berpirsiyar û hewildanên vezîvirandinê ronî dike. Nezelaliya li dora Rezerva Federal a Heliumê û çavkaniyên tixûbdar ên helyûmê li welatên din ji bo lêkolîner û siyasetmedaran girîng e ku li ser peydakirin û daxwaziya pêşerojê ya vê hêmana hêja binirxînin.

Definitions:

– Helium: Elementeke kîmyayî ya bi jimareya atomî 2, ku bi sivikbûna xwe, xala kelînê ya kêm, û sepanên cihêreng di pîşesaziyên wekî lêgerîna fezayê û wênekêşana bijîjkî de tê zanîn.

- MRI: Wêneya Rezonansê ya Magnetic, teknîkek wênekêşana bijîjkî ya ku zeviyên magnetîkî yên bihêz û pêlên radyoyê bikar tîne da ku wêneyên hûrgulî yên strukturên hundurîn ên laş biafirîne.

– Rezerva Heliumê ya Federal: Di salên 1920-an de li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) hate damezrandin ji bo peydakirina helyûmê ji bo blimps, ew berpirsiyarê beşek girîng a peydakirina helyûmê ya cîhanê ye.

Nîşe: Ev gotar rastî-kontrolkirî ye û dibe ku bi agahdarî an guheztinên nû were nûve kirin da ku rastbûna xwe biparêze.