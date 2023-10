Ma Gravity Bi rastî Hêzek e?

By

Gravity têgehek e ku pir ji me pê dizanin - hêza ku tiştan ber bi Dinyayê ve dikişîne. Lê gelo gravity bi rastî hêzek e? Bersiva vê pirsê ne ew qas hêsan e ku ew xuya dike.

Ji bo ku fêm bikin ka gravît hêzek e an na, divê em pêşî diyar bikin ka hêz çi ye. Hêz tiştek e ku dikare bibe sedem ku laşek azad biherike an deforme bike. Dema ku em otomobîlekê ji berfê derdixin an jî zebeşekê bi şelpeyê dişkînin, ev herdu jî nimûneyên hêzê ne. Ji ber ku tiştên dema ku têne avêtin davêjin, wusa dixuye ku gravît bi rastî hêzek e.

Gravity yekem car di nîvê salên 1600-an de ji hêla Isaac Newton ve bi rengek mîqdar hate vegotin. Wî qanûnên matematîkî yên ku kêşeya gravîtîkî ya di navbera du laşan de rêve dikin, xebitî. Ev zagon bi girseya her heyberê û dûrahiya di navbera wan de girêdayî bûn.

Tevî serkeftina hevkêşeyên Newton, ew qet ji teoriya xwe têr nebû. Wî bi ramana "çalakiya ji dûr ve" û nebûna mekanîzmayek zelal a ku laşên astronomîkî bi hev ve girêdide têkoşîn kir. Lêbelê, hevkêşeyên wî hîn jî karîbûn tevgerên gerstêrk û kometan rast pêşbînî bikin.

Di sala 1915-an de, Albert Einstein teoriya xwe ya gravîteyê destnîşan kir, ku ji ya Newton pir cûda bû. Einstein pêşniyar kir ku gravity tehlîlkirina fezademê ye ku ji hêla tiştên giran ve hatî çêkirin. Di teoriya wî de, gravît ne hêzek bû, lê encamek geometrîya mekanê bû.

Digel ku teoriya gravîteyê ya Einstein bi gelemperî tête pejirandin, ew jî tê zanîn ku ne temam e. Ew nekare gravîteyê di pîvana subatomî de rave bike, ku bêdawîbûnên ne-fizîkî çêdike. Zanyaran hewl didin ku teoriya gravîteya kuantûmê ku prensîbên gravîtasyonê û yên mekanîka kuantûmê li hev dike pêş bixin, lê hêj teoriyek serketî nehatiye çêkirin.

Di cîhana mekanîka kuantûmê de, hêz bi pirtikan têne veguhestin. Di rewşa elektromagnetîzmê de, hêz ji hêla fotonan ve tê hilgirtin. Bi heman awayî, di teoriyên gravîteya kuantûmê de, zanyar keriyên ku hêz hildigirin bi navê "gravîton" ku di navbera pirtikên subatomî de davêjin, dibin sedema tevgerê. Li ser pîvana kuantûmê, gravît mîna hêzek mîna elektromagnetîzmê tevdigere.

Ji ber vê yekê, gravity hêzek e? Bersiv ne zelal e. Di pênaseya herî hêsan a peyvê de, gravît dikare hêzek were hesibandin. Lêbelê, li gorî teoriya Einstein, gravity tehlîlkirina dema fezayê ye ku ji hêla tiştên girs ve çêdibe. Dibe ku em gihîştine nuqteyek ku em qebûl dikin ku gravît bi tenê ew e ku ew e, bêyî ku hewce bike ku wê bi teqez wekî hêzek an guheztinek cîh-demê binav bikin.

Di encamê de, pirsa ka gravît hêzek e an na, pirsek tevlihev e. Dema ku ew taybetmendiyên hêzê nîşan dide, ew di teoriya Einstein de wekî tehlîlkirina cîh-demê jî tê binav kirin. Zanyar lêkolîn û pêşxistina teoriyên gravîteya kuantûmê didomînin da ku gravîteyê di asta subatomî de fam bikin.

Definitions:

1. Gravity – hêza ku heyberan ber bi hev ve dikişîne, bi taybetî jî hêza ku ber bi navenda dinyayê ve dikşîne.

2. Hêz – tiştekî ku dibe sedem ku laşeke azad hereket bike yan jî biguhere.

