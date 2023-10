Lêgerîna Hêz û Ronahî: Zanyar Bi Têkelkirina ADN û Glassê Supermateryal Diafirînin

Zanyaran di zanistiya maddî de serkeftinek bi dest xistine bi berhevkirina hêza DNA û paqijiya camê, di encamê de supermateryalek ku pênc caran ji pola siviktir û çar carî bihêztir e. Ev materyalê nû, ku ji hêla lêkolînerên ji Zanîngeha Connecticut, Zanîngeha Columbia, û Laboratoriya Neteweyî ya Brookhaven ve hatî afirandin, ji bo tîrêjiya xwe wekî materyalê "hêztirîn naskirî" tête pejirandin.

Pirsgirêka dîtina materyalek ku hem xwedan hêz û sivik be, her gav dijwar bû. Lêbelê, vê tîmê lêkolîneran destnîşan kir ku ev her du xisletên hanê bi hev ve ne. Bi îlhama zirxî ya Iron Manê, zanyaran hewl dan ku materyalek ku ji bo firînê têra xwe sivik be lê di heman demê de têra xwe bi hêz be ku li hember êrişên dijmin bisekinin biafirînin.

Veşartina li pişt vê supermateryalê di karanîna hêza xwerû ya camê de ye. Digel ku cam di forma xweya kevneşopî de şikestî be jî, dema ku di rewşa xwe ya herî pak û bêkêmasî de be, dikare li ber zextên mezin bisekinin. Bi karanîna perçeyên camê yên nano-yê ku ji pir metal û seramîkan siviktir in, strukturên ku ji vê cama paqij têne çêkirin hem bi hêz û hem jî sivik dibin.

Ji bo ku pariyên camê di çarçoveyek 3D de çêkin, lêkolîner berê xwe dan DNAyê wekî îskeleyek. Wan çarçoveyek DNA-ya xwe-sazkirî ya ku wekî îskeletek ku pêvekek camê lê tê danîn tevdigere, afirand. Ev hevsengiya nazik a di navbera îskeleya ADN-ê û pêlava camê de di encamê de materyalek zexm di heman demê de sivik e, digihîje hêz û tîrêjên nedîtî.

Digel ku berî ku ev teknolojiyê were bikar anîn bêtir lêkolîn hewce ye, lêkolîner jixwe plan dikin ku bi tevlêkirina seramîkên karbîd an guheztina strukturên DNA-yê materyalên hê bihêztir biafirînin. Derfetên vê teknolojiyê pir in, û dibe ku ew tewra bibe sedema pêşkeftina cebilxaneya laş a mîna cilê Mirovê Iron.

Encamên vê lêkolînê di kovara Cell Reports Physical Science de hatin weşandin.

