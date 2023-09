Analîza Optimîzekirî ya Daneyên scRNA-Seq ji bo vegerandina celebên hucreyên winda û vegotina genê

By

Di hevkariyek di navbera laboratûara Caltech ya Yuki Oka û laboratûara Allan-Hermann Pool de li Zanîngeha Teksasê ya Navenda Bijîjkî ya Başûrrojavayî, lêkolîneran teknîkek analîzê ya xweşbînkirî ji bo danehevkirina RNA-ya yek-hucreyê (scRNA-seq) pêşve xistin. Armanca vê teknîkê ew e ku celebên hucreyên winda û agahdariya vegotina genê ku bi gelemperî di dema analîzê de têne avêtin paşde vegerîne. Lêkolîna ku di kovara Nature Methods de hate weşandin, pirsgirêka scRNA-seq celebên hucreyên wenda û îfadeya genê ya ku divê hebe vedigire.

Nasnameya celebên hucreyên cihêreng ji bo têgihîştina fonksiyonên cihêreng ên laş û xwendina nexweşiyan pir girîng e. Mînakî, lêkolîner li celebên hucreyê yên ku bi nexweşiyên mîna Parkinson ve girêdayî ne digerin. Nasnameya rastîn a celebên hucreyê yên ku di pêvajoyên weha de beşdar dibin pêdivî ye.

Tîma lêkolînê analîzkirina daneyên scRNA-seq-a heyî bi xweşbînkirina pêngavek bingehîn di pêvajoya analîzê de çêtir kir. Ev optimîzasyon ji bo daneyên daneyên kesane bi sedan an jî bi hezaran genan nas dike. Bi çêkirina analîza scRNA-seq hesastir û berfirehtir, lêkolîner dikarin têgihiştina xwe ya pêvajoyên biyolojîkî yên dewlemend û tevlihev ên ku di hundurê hucreyan de diqewimin zêde bikin.

Vebijandina genê aliyek bingehîn a fonksiyonên hucreyî ye. Dema ku hucre heman nexşeya genetîkî parve dikin, di her demek diyarkirî de tenê binkeyek genan di şaneyek taybetî de tê diyar kirin. Ev cûrbecûr di vegotina genê de celebên hucreyên cihêreng çêdike. Bi analogê, pirtûkxaneyek bifikirin ku pirtûk li beşên cûda têne dabeş kirin. Ji bo çêkirina balafirek, hûn ê tenê pirtûkên li ser hewavanî û mekanîka kontrol bikin. Bi heman rengî, hucre tevahiya "pirtûkxaneya" genan dihewîne, lê tenê genên têkildar ên fonksiyonên wan ên pispor têne çalak kirin.

scRNA-seq teknolojiyek bi hêz e ji bo naskirina celebên hucreyê bi nîşankirina agahdariya genetîkî ya ku di hundurê hucreyan de têne diyar kirin. Lêbelê, hin daneyên rêzkirina RNA, ku genên diyarkirî temsîl dikin, bi gelemperî ji texmînên vegotina genê têne derxistin. Lêkolînê dît ku ev ji ber pirsgirêkên bi transkrîptoma referansê bû, ku lêkolîner ji bo nexşeya daneyên rêzgirtinê bikar tînin. Ger şîrovekirina transkriptomeyê nebaş be an jî di navbera transkrîptên genan de lihevhatinek hebe, tespîtkirina bi hezaran genan dikare were asteng kirin.

Vê teknîka analîzê ya xweşbînkirî ya ji bo daneyên scRNA-seq xwedan potansiyel e ku celebên hucreyê yên winda û agahdariya derbirrîna genê ku ji bo têgihiştina pêvajoyên hucreyî û xwendina nexweşiyan pêdivî ye vebêje. Bi baştirkirina hesasiyet û berfirehiya analîza scRNA-seq, lêkolîner dikarin di derheqê cihêrengî û tevliheviya celebên hucreyê û fonksiyonên wan de têgihiştinên hêja bistînin.

Çavkanî:

Di ceribandinên RNA-seq ên yek-hucreyî de genên winda û rêzkirin tomar dixwînin. Kredî: Rêbazên Xwezayê (2023). DOI: 10.1038/s41592-023-02003-w