Tevlî Festîvalên Heyvê bibin: Bûyera Şeva Heyvê ya Navneteweyî Binêrin

Her sal, NASA bûyerek awarte organîze dike ku mirovên ji çaraliyê cîhanê kom dike da ku Heyvê bişopînin - bi rastî. International Observe the Moon Night pîrozbahiyek giştî ya salane ye ku armanc dike ku dildarên Heyvê bike yek, zanist û keşfkirina heyvê pêşve bibe, û rêzgirtina girêdanên me yên çandî û kesane bi hevalê ezmanî yê Erdê re.

Bedewiya vê bûyerê di gihîştina wê de ye. Bêyî cîhê we, hûn dikarin beşdarî şahiyên heyvê bibin. Vebijarka we heye ku hûn beşdarî an mêvandariya bûyerên virtual an kesane bibin, an jî tenê ji rehetiya mala xwe Heyvê temaşe bikin. Civaka heyvê ya cîhanî bi rêya platformên cihêreng ên wekî rûpela Facebookê ya bûyerê, kanalên medya civakî yên ku #ObserveTheMoon bikar tînin, û koma International Observe the Moon Night Flickr li hev dicivin.

NASA ji bo vê bûyerê gelek armanc destnîşan kir. Ya yekem, ew wekî pîrozbahiyek xizmet dike, mirovên ji çar aliyên cîhanê yên ku ji bo Heyvê dilşewat parve dikin tîne cem hev. Di heman demê de armanc ew e ku hişmendiya bernameyên heyvê yên NASA-yê zêde bike, ku zanist û keşfkirina heyvê ji raya giştî re bigihîje. Wekî din, International Observe the Moon Night kesan hêz dide ku qada zanistiya Heyvê û fezayê keşif bikin, û Heyva Dinyayê wekî xala destpêkê ji bo rêwîtiya xwe ya keşfê bikar bînin.

Bûyer parvekirina çîrokên îlhama Heyvê, wêne, karên hunerî û hêj bêtir teşwîq dike, ku têkiliyek afirîner bi cîranê meya ezmanî re xurt dike. Bi kişandina eleqeya li ser çavdêriya heyvê, International Observe the Moon Night bandora xwe li asîmanê firehtir û cîhana li dora me dirêj dike, îlhama lêgerîna domdar dide.

Ji ber vê yekê salnameyên xwe nîşan bikin! Bûyera îsal a Navneteweyî ya Çavdêriya Şeva Heyvê dikare bi Weşana TV ya NASA were temaşe kirin. Di 7ê Cotmeha 23-an de, di 00ê êvarê EDT / 21:2023 UTC de bicivin, û beşdarî civata heyvê ya cîhanî bibin li ser rêwîtiyek efsûnî ya keşf û pesindana Heyvê.

Çavkanî:

-Mîsyona Gerdîgeha Veguhastina Heyvê ya NASAyê, Beşa Lêgerîna Sîstema Rojê ya li Navenda Fezayê ya Goddard a NASAyê û rêxistinên din ên NASA û astronomîk.