Auroras li ser Uranus: Rakirina sira li pişt germahiya gerstêrkê

Zanyaran di van demên dawî de di derbarê gerstêrka Uranus de keşfek balkêş kirin - hebûna aurorayên infrasor. Ev serkeftin piştî sê dehsalên lêkolînek berfireh tê û têgihîştinek hêja pêşkêşî dike ka çima Uranus, tevî dûrbûna xwe ya berbiçav ji Rojê, germahiyek ji ya ku dihat hêvî kirin bilindtir diparêze.

Auroras, ronahiya xwezayî ya ku di atmosfera gerstêrkê de xuya dike, dema ku perçeyên barkirî yên ji Rojê bi gazên li atmosfera jorîn re têkildar dibin, çê dibin. Van diyardeyan di serdemên çalakiya rojê ya bilind de, wek tîrêjên rojê û derketina girseya koronal, çêdibin. Ew dikarin li dora Polên Magnetîkî yên Bakur û Başûr ên gerstêrkên cihêreng ên di pergala meya rojê de werin dîtin.

Jupiter û Saturn ji ber zeviyên xwe yên magnetîkî yên bihêz û atmosferên hişk, bi auroyên xwe yên jîndar û bi hêz têne zanîn. Ji aliyê din ve, Uranus û Neptun xwediyê auroyên qelstir lê bi heybet in. Di rewşa Uranusê de, heta niha, ji sala 1986-an vir ve tenê auroyên ultraviyole hatine dîtin. Lêbelê, zanyar di lêkolînek vê dawiyê de ku ji hêla stêrfîzîknas Emma Thomas ve ji Zanîngeha Leicester ve hatî rêve kirin, delîlên stêrkên infrasor di atmosfera Uranus de dîtin.

Lêkolîner bi lêkolîna 224 wêneyan û lêkolîna reftara parçikeke îyonîzekirî ya taybet a bi navê H3+, zêdebûnek di dendika wê de bêyî guherînek têkildar di germahiyê de tespît kirin. Ev vedîtin bi xurtî hebûna aurorasên infrasor ên li ser Uranus, mîna yên li Jupiter û Saturn têne dîtin, destnîşan dike. Hebûna van auroran dikare germahiya asayî bilind a gerstêrkê rave bike.

"Ev kaxez encama 30 salên lêkolîna auroral li Uranus e, ku di dawiyê de aurora infrasor eşkere kir û dest bi temenek nû ya lêkolînên aurora li gerstêrkê kir. Encamên me dê herin ku zanîna me ya li ser auroyên dêw ên qeşayê berfirehtir bikin û têgihîştina me ya zeviyên magnetîkî yên gerstêrk ên di pergala meya rojê de, li gerstêrkên derve, û hetta gerstêrka me jî xurt bikin, "got Emma Thomas.

Van vedîtinên bingehîn ne tenê ronahiyê dide sirên Uranus lê di heman demê de dibe alîkar ku têgihîştina me ya auroras li derveyî pergala meya rojê jî zêde bike. Gava ku zanyar lêkolîna kûrahiya fezayê ya enigmatîk didomînin, lêkolîna diyardeyên ezmanî yên mîna auroras deriyên nû vedike ji bo kifşkirina razên gerdûnê.

Pirs û Bersîv

1. Aurora çi ne?

Auroras dîmenên ronahiya xwezayî ne ku di atmosfera jorîn a gerstêrkê de ji ber pêwendiya pariyên barkirî yên Rojê bi gazan re çêdibin.

2. Aurora li ku çêdibin?

Auroras dikarin li dora Polên Magnetîkî yên Bakur û Başûr ên gerstêrkên cûrbecûr, di nav de Erd, Venûs, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus û Neptune, werin dîtin.

3. Çima auroyên Ûranûs girîng in?

Vedîtina vê dawîyê ya stûnên înfrasor ên li ser Ûranusê, li ser germahiya bilind a gerstêrkê tevî dûrbûna wê ji Rojê, zanyariyên hêja dide.

4. Aurora ji me re li ser gerstêrkên din çi dibêjin?

Lêkolîna aurora li ser gerstêrkên cihêreng ji zanyaran re dibe alîkar ku tevgerên zeviyên magnetîkî, atmosfer, û taybetmendiyên din ên gerstêrk li seranserê pergala meya rojê û li derveyî wê fêm bikin.

5. Aurora li ser gerstêrkên cihê çawa ji hev cuda ne?

Aurorasên her gerstêrkê li gorî faktorên wekî hêza qada magnetîkî, tîrbûna atmosferê, û pêwendiya di navbera perçeyên barkirî û gazan de xwedî taybetmendiyên bêhempa ne. Mînak, stavên Jupîterê ji yên Dinyayê geştir û bi hêztir in, lê belê ji ber mekanîzmayên cihêreng, stûnên Venus û Marsê yên qelstir in.