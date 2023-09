Keştiya fezayî ya Hindistanê Aditya-L1 Wêneyên Yekem Parve Dike

By

Ajansa Fezayê ya Hindistanê, Rêxistina Lêkolînên Fezayê ya Hindistanê (Isro), wêneyên yekem ên ji mîsyona xwe ya çavdêriya tavê derxist. Dîmen bi kameraya ku li ser keştiya fezayê Aditya-L1 ku niha ber bi Rojê ve diçe, hatine kişandin. Isro wêneyên balkêş li ser medyaya civakî parve kir, gerstêrka me Erd û Heyvê di çarçoveyek yekane de nîşan dide.

Keştiya fezayê Aditya-L1, ku navê wê ji peyva Hindî ya Rojê hatiye binavkirin, yekem sondaya rojê ya li fezayê ya Hindistanê ye. Van wêneyên destpêkê nihêrînek li ser tiştê ku satelayt dikare bikişîne dide. Wêneyek dinya diyar dike, ku li hember paşperdeya fezayê mezin xuya dike, dema ku Heyv tenê pişkek li dûr e. Wêneyê duyemîn "selfie" ya keştiya fezayê Aditya-L1 bi xwe ye, ku du ji heft amûrên wê yên zanistî vedihewîne.

Aditya-L2 ku di 1ê îlonê de dest pê kir, niha li ser rêwîtiyek 932,000 mîl dûrî Dinyayê ye, ku dora 1% ji dûrahiya Erd-Tavê pêk tîne. Ew ber bi xala Lagrange 1 (L1) ve diçe, ku cihê şîrîn a di navbera hêzên gravîtasyonê yên Roj û Dinyayê de ye, ku dihêle keştiya fezayê bilive. Dema ku Aditya-L1 bigihîje vê xala L1, ew ê bikaribe bi heman rêjeya Cîhanê li dora Rojê bizivire, ji bo xebatê pêdivî bi sotemeniya herî kêm heye.

Ji vê pozîsyona stratejîk, keştiya fezayê dê lêkolînek berfireh bike da ku alîkariya zanyaran bike di lêkolîna çalakiya rojê de, wek çirûskên tavê û derketina girseya koronal. Van bûyeran dikarin bibin sedema auroyên xweşik ên li ser Erdê dema ku xetereyên binesaziya krîtîk ên mîna satelaytan çêdikin. Aditya-L1 di heman demê de dê "pirsgirêka germbûna koronal" jî lêkolîn bike - atmosfera nepenî ya super-germ a derveyî ya Rojê, ku digihîje germahiya heya 2 mîlyon pileyî Fahrenheit.

Heke serketî be, Hindistan dê beşdarî komek taybetî ya neteweyan bibe ku bi aktîvî Rojê dixwînin. Mîsyona Aditya-L1 dê têgihiştina me ya diyardeyên rojê zêdetir bike û beşdarî lêkolînên zanistî yên domdar bibe. Van wêneyên destpêkê wekî pêşdîtinek dilşikestî ya daneyên bêqîmet in ku dê keştiya fezayê berhev bike dema ku rêwîtiya xwe didomîne da ku sirên stêrka meya herî nêz veke.

Çavkanî: Isro, BBC, Ajansa Fezayê ya Ewropayê