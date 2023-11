Bedewiya Ronahîyên Bajar ji Fezayê

By

Astronot Jasmin Moghbeli dema ku li ser Erdê li ser Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî (ISS) bilind dibû, li ronahiyên bajêr ên bakur-rojhilatê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê heyirî ma. Ji xala wê ya 262 mîl li jor Maine, wê wêneyên balkêş ên deverên bajarî yên mezin di nav de Long Island, New York kişand; Philadelphia, Pennsylvania; û Washington, DC

Fotograf dîmenek matmayî dikişîne: tora ronîkirî ya berbelav a şaristaniya mirovî ku ji fezayê tê dîtin. Ew wekî bîranînek pêşkeftinên bêhempa yên ku ji hêla mirovahiyê ve hatî çêkirin û bedewî û pêwendiya cîhana me re xizmet dike.

ISS, ku her 90 hûrdeman li dora gerstêrkê dizivire, di heyama 16 saetan de 24 gerstêrkên li ser rûyê erdê digere. Ev tê wê wateyê ku astronotên li ser keştiyê di vê heyamê de şahidê 16 hilbûn û rojavabûnê dibin. Rêbazek wusa bilez a çerxên roj û şevê, berevajîbûna ecêb di navbera tarîtiya fezayê û ronahiyên zindî yên ku ji bajarên me derdikevin nîşan dide.

Ger hûn bala fezayê dikişînin û dixwazin bi xwe ronahiyek ji ISS-ê bibînin, hûn dikarin serdana malpera Spot the Station bikin, li wir hûn ê agahdarî bibînin ka ISS niha li ku derê ye û kengê ew ê li herêma we derbas bibe. Serpêhatiyek bêhempa ye ku meriv şahidiya vê ecêba ku mirov çêkiriye li ezmanê şevê digere, mirovên ji deverên cihêreng ên cîhanê bi hebûna xwe ve girêdide.

Wêneyê ku ji hêla Astronot Jasmin Moghbeli ve hatî kişandin hêza destkeftiyên mirovî û çawa şaristaniya me li seranserê Erdê tapesteyek ronahiyê çêkiriye tîne bîra me. Ew şahidiyek e ku jêhatîbûn, pêşkeftin û şiyana me ya bêsînor a lêgerîn û derxistina sînoran e.

Ji ber vê yekê gava din ku hûn xwe li ezmanê şevê dinêrin, kêliyekê bisekinin ku bedewiya ronahiyên bajarî yên ku ji fezayê bi ronî dibiriqin, binirxînin, şahidiyek ji ronahiya mirovan û ecêbên cîhana me.

Lawikbêj

1. Dema ku wêne hat kişandin, Îstasyona Fezayê ya Navneteweyî çiqas dûrî dinyayê bû?

Astronot Jasmin Moghbeli wêne ji bilindahiya 262 mîl li ser Maine kişandiye.

2. Îstgeha Fezayê ya Navneteweyî di 24 saetan de çend geryan çêdike?

ISS di heyama 16 saetan de 24 geryanên li ser erdê temam dike.

3. Ez dikarim ji herêma xwe Stasyona Fezayê ya Navneteweyî bibînim?

Erê, hûn dikarin cîhê ISS-ê bişopînin û fêr bibin ka ew ê kengê li devera we xuya bibe bi seredana malpera Spot the Station.

4. Wêne çi nîşan dide?

Wêne bi riya tora roniyên bajarî yên ku ji fezayê têne dîtin destkeft, pêşkeftin û pêwendiya cîhana me sembolîze dike.