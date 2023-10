Teleskopa Hubble ya NASAyê Wêneyên Şêrîn ên Refê Kozmîk Dikişîne

By

Teleskopa Fezayê ya NASAyê ya Hubble berdewam dike heyranê evîndarên fezayê û girtina dîmenên bêhna gerdûnê. Di nûvekirina xwe ya herî dawî ya destana Instagram de, NASA du wêneyên balkêş ên ku ji hêla teleskopa Hubble ve hatine kişandin parve kir. Van wêneyan "refikek kozmîk" nîşan didin ku 163,000 salên ronahiyê ji Dinyayê dûrî komstêra Dorado ye.

Di wêneyan de du ewrên cîran ên toz û gaza kozmîk diyar dikin: Nebula sor a mezin NGC 2014 û nebula şîn a piçûktir NGC 2020. Di Ewrê Magellanic a Mezin de cih digire, galaksiyek peykê ya Riya Şîrî ku bi stêrên gir tijî ye, van nebulan çêdikin. beşek ji herêmek mezin a stêrk çêdibe.

Li gorî NASA, stêrkên nêzîkî navenda wêneyê bi awayekî berbiçav ji Rojê me mezintir in û ji 10 heta 20 qatê mezinahiya wê ne. Radyasyona zexm a ku ji van stêrkan derdixe, gazên qalind ên derdorê, tevî oksîjenê, bi germahiya dora 20,000°F (11,000°C) germ dike. Nebula ku di binê wêneyê çepê de tê dîtin ji stêrkek ku 200,000 carî ji Rojê me geştir e û bi rêze teqînan gaz derxistibû pêk hat.

Wêneya balkêş a ku ji hêla NASA ve hatî weşandin zengilek şîn a geş ku di navîn de xalek şîn a piçûk heye nîşan dide. Pêlên gaza sor û porteqalî ji milê çepê ber bi jorê rastê yê wêneyê ve, bi navendeke şîn a sivik ji deryaya sor derdikeve. Wekî din, çend xalên spî yên geş li seranserê wêneyê belav dibin. Li jorê rastê, gaza şîn a tarî tê dîtin ku ji berfirehiya fezayê derdikeve.

Wêneyê bi Kamera Qada Berfireh 3 ya Hubbleyê ji bo bîranîna 30 salên xebata teleskopê li fezayê hat kişandin. Ji dema destpêkirina wê di 24ê Avrêl, 1990 de, Teleskopa Fezayê Hubble zêdetirî 1.4 mîlyon çavdêriyên nêzîkî 47,000 tiştên ezmanî girtine. Teleskopê bi navê stêrnasê Amerîkî Edwin P. Hubble, yê ku xwezaya firehbûna gerdûna me piştrast kir, zêdetirî 175,000 geryanên li dora Dinyayê temam kir, ku bi qasî 4.4 mîlyar mîlan dûrî xwe girtiye.

Belavkirina vî wêneyê bêbawer ji Teleskopa Hubble ya NASAyê gelek bala dildarên fezayê kişand. Bikarhêner heyran, matmayîn û heyraniya xwe anîn ziman, ku kesek girtina wê wekî "bedew" binav kir û yê din jî rengên balkêş destnîşan kir. Teleskopa Hubble bê guman dîmenek berbiçav a ecêbên gerdûnê pêşkêşî me kiriye.

