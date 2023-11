Lêkolîna Nû Girîngiya Dêûbavbûna Body Positive Nîşan dide

By

Lêkolînek vê dawîyê ronî dike li ser bandora xisar a şîrovekirina li ser laşê zarokan, bêyî ku ew wekî "qelew" an "tenik" werin hesibandin. Lêkolîna, ku ji hêla tîmek psîkologan ve hatî çêkirin, dît ku zarokên ji 3 salî piçûktir taybetmendiyên neyînî bi laşên qelew re têkildar dikin dema ku ji şîroveyên neyînî yên mezinan re rû bi rû dimînin.

Pêdivî ye ku dêûbav û lênihêrker ji peyamên ku ew di derheqê wêneya laş de ji zarokan re radigihînin hişyar bin. Çi ew gotinek nebaş be yan jî şîretek bi niyeta baş be, şîrovekirina xuyangiya laşî ya zarokek dikare bandorên mayînde li ser xwebawerî û wêneya laşê wan her ku ew mezin dibin hebe.

Zarok pir bi bandor in, û hesta xwe-nirxbûna wan ji mezinên li dora wan pir bandor dibe. Dema ku mezin li ser laşê zarokek şîroveyên neyînî dikin, ew pêşdaraziyên civakê xurt dike û dibe sedema hestên şerm û nefretê yên navxweyî.

Li şûna ku bala xwe bidin xuyangê, dêûbav divê pêşî li zarokên xwe bidin ku wêneyek laşê erênî û xwebawerî çêkin. Teşwîqkirina wan ji bo tevlêbûna çalakiyên ku jê kêfê digirin, balkişandina hêz û taybetmendiyên wan ên bêhempa, û pêşvebirina têkiliyek saxlem bi xwarin û werzîşê re gavên bingehîn in ji bo avakirina bingehek bihêz ji bo erênîbûna laş.

Girîng e ku ji bîr mekin ku her laş cûda ye û ku bedewî bi her şekl û mezinahî tê. Bi hembêzkirina cihêrengiyê û hînkirina zarokan ku ji xwe hez bikin û qebûl bikin wekî ku ew in, em dikarin wan hêzdar bikin ku li cîhanek ku bi gelemperî hêviyên nerasteqîn li ser xuyangê radiwestin rêve bibin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Ma şîrovekirina li ser laşê zarokek zirar e?

Bersiv: Belê, lêkolîn nîşan dide ku şîrovekirina laşê zarokekî, çi "qelew" be çi "tenik" were hesibandin, dikare encamên neyînî li ser xwebawerî û wêneya laşê wan bike.

Pirs: Dêûbav çawa dikarin di zarokên xwe de wêneyek laşê erênî pêşve bibin?

A: Dêûbav dikarin bi balkişandina li ser hêz û taybetmendiyên bêhempa yên zarokê xwe, teşwîqkirina beşdarbûna çalakiyên ku jê kêfê digirin, û bi xwarin û werzîşê re têkiliyek saxlem geş bikin, wêneyek laş erênî pêşve bibin.

Pirs: Çima erênîbûna laş ji bo zarokan girîng e?

A: Pozîtîvîteya laş ji bo zarokan girîng e ji ber ku ew fêrî wan dike ku ji xwe hez bikin û wekî xwe qebûl bikin, bêyî ku pîvanên bedewiya civakê bigirin. Ew bi xwebawerî, berxwedan, û têkiliyek tendurist bi laşên xwe re pêşve dike.