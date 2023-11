Vedîtina Nû: Vekirina 'Zinarê Kîvarê' ya Enigmatîk

By

Li deverek dûr a ku bi avabûnên kevirên xwe yên balkêş tê zanîn, wênekêşek dilşewat li derve, Marcin, vê dawiyê keşfek balkêş kir. Dema ku dîmenên bi heybet ên li hember asîmanên zelal-şîn dikişand, wî li avabûnek zinar a xwerû, ku mîna kivarkekê tîne bîra wî, ket. Komên ewrên sor ên ku dîmen xemilandîbûn têkiliyek meznahî lê zêde kir, meraqa wî geş kir.

"Berî ku ez dest bi rêwîtiya xwe bikim, min bi berfirehî li deverê lêkolîn kir, li formasyonên kevir ên herî balkêş geriyam," Marcin diyar kir. "Tevî ku ez bi cîhê rast ê vê 'kevirê kivarkê' re nizanibûm jî, ez di dema gerandina rojê de rastî wî hatim. Ez bi şekl û teşeya wê ya bêhempa meraq kirim, piştî rojavabûnê ez vegeriyam da ku ez bedewiya wê di bin ezmanê şevê de bigirim.”

Bi meraq, fîşeka ku derketî dixuye ku avabûna zinaran di dema rojavabûnek bêhnteng de nîşan dide. Lê belê, rengên zindî yên ku dîmenê ronî dikin, ne berhema efsûna xwezayê ne; ew, bi rastî, tevliheviya qirêjiya ronahiyê û şert û mercên atmosferê yên ku ji bajarên derdorê bandor bûne.

Ev wêneya balkêş wekî bîranînek hevsengiya nazik di navbera mirovahî û cîhana xwezayî de kar dike. Di heman demê de ew bandora bêhemdî ya ku me li ser jîngehê heye, li cihên herî dûr jî ronî dike. Her ku deverên bajarî berfereh dibin û destdirêjî li perestgehên ku yekcar îzolekirî didomin, girtina asîmanên şevê yên paqij ên ku ji hêla ronahiya çêkirî ve nehatine desteser kirin her ku diçe dijwartir dibe.

Bi lensên Marcin, em bi bedewiya paradoksîk a dîmenek ku ji ber qirêjiya ronahiyê xera bûye re rû bi rû ne. Ew wekî bangek çalakiyê kar dike, ji me daxwaz dike ku em pratîkên domdar bicîh bînin û bedewiya bi heybet a gerstêrka xwe ji bo nifşên pêş biparêzin.