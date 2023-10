Lêkolîna Nû Bandora Bandora Li Ser Organîkên Ser Ceresê Dikole

By

Yek ji vedîtinên balkêş ên ku ji hêla mîsyona Dawn a NASA ve hatî çêkirin, hebûna organîkên tevlihev ên li Ceresê ye, ku heybera herî mezin a di kembera asteroîdê de ye. Vedîtina molekulên alifatîk, ku ji zincîreyên karbon û hîdrojenê pêk tên, li gel hebûna qeşaya avê li ser Ceresê destnîşan dike ku ev gerstêrka dwarf dibe ku berê malovaniya malzemeyên pêwîst ji bo jiyanê kiriye.

Pirsa ka van organîkên aliphatîk çawa li Ceresê derketine, ji dema vedîtina wan di sala 2017-an de bûye mijarek lêkolînek tund. Hin lêkolîn destnîşan dikin ku ew ji hêla kometek an bandorkerek dewlemend a organîk ve hatine şandin Ceres, lê yên din pêşniyar dikin ku ew li ser gerstêrka dwarf bi guheztina materyalên xwe bi ava şêrîn. Bêyî koka wan, organîkên li ser Ceres ji gelek bandorên ku rûyê wê xera kirine bandor bûne.

Lêkolîna nû, ku dê di Civîna Civata Jeolojîk a Amerîkî ya GSA Connects 2023 de were pêşkêş kirin, armanc dike ku têgihîştina me berfireh bike ka bandor çawa bandor li molekulên alifatîk ên li ser Ceres kiriye. Encamên van lêgerînan ji bo destnîşankirina eslê van organîk û nirxandina jîngeha gerstêrka dwarf pir girîng in.

Zanyarê sereke Terik Daly, zanyarê gerstêrk li Laboratûwara Fîzîkê ya Applied Johns Hopkins, diyar dike ku lêkolîn ji hêla vedîtina destpêkê ya organîkên li nêzî kraterek bandorek mezin a li ser Ceresê ve hatî çêkirin. Lêkolîn destnîşan dike ku organîk dibe ku ji ya ku berê dihat bawer kirin berbelavtir bin û xuya dikin ku ew dikarin di bin şert û mercên mîna Ceres de li ber bandoran bisekinin.

Fêmkirina bandorên bandorên li ser organîkên Ceresê ji bo eşkerekirina sirên vê gerstêrka dwarf û ka wê çawa piştgirî daye jiyanê pêdivî ye. Bi lêkolîna bêtir li ser rehetiya van organîk û belavkirina wan li Ceresê, zanyar hêvî dikin ku li ser esl û niştecîbûna vê laşê ezmanî yê balkêş nihêrînên kûrtir bi dest bixin.

