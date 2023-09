Girîngiya Exercise ji bo Tenduristiya Derûnî

By

Werzîş di parastin û başkirina tenduristiya derûnî de rolek girîng dilîze. Çalakiya fizîkî hate destnîşan kirin ku gelek feydeyên xwe hene, wekî kêmkirina nîşanên depresyonê, fikar û stresê. Di heman demê de ew dikare xwebaweriyê zêde bike, asta enerjiyê zêde bike, û kalîteya xewê baştir bike.

Birêkûpêk bi rêkûpêk bi taybetî ji bo kesên ku bi şert û mercên tenduristiya derûnî re hatine teşhîskirin bikêr e. Lêkolînan destnîşan kir ku tevlêbûna çalakiya laşî dikare nîşanên depresiyon û meraqê sivik bike, bi gelemperî bandorên mîna derman an dermankirinê peyda dike. Tê fikirîn ku werzîş di mejî de astên endorfîn zêde dike, ku asankerên hestyarî yên xwezayî ne.

Ji xeynî bandora wê ya rasterast li ser tenduristiya giyanî, werzîş dikare bi pêşvebirina adetên şêwaza jiyanek tendurist bi nerasterast rehetiyê jî baştir bike. Tevlêbûna çalakiya laşî bi gelemperî dibe sedema xwe-lênihêrîna çêtir, di nav de baştirkirina xwarin, xew û danûstendina civakî. Ev dikare bêtir encamên tenduristiya derûnî ya erênî piştgirî bike.

Girîng e ku bala xwe bidinê ku werzîş ne hewce ye ku zexm an demdirêj be da ku bi bandor be. Tewra çalakiyên nerm, wek meşa bilez, dikare feydeyên girîng peyda bike. Dîtina çalakiyek ku meriv jê kêfê digire û dikare bi rastî di rûtîniya xwe de bihewîne ji bo domandina adetên werzîşê yên demdirêj girîng e.

Di encamê de, werzîşa birêkûpêk ji bo parastin û baştirkirina tenduristiya derûnî pir girîng e. Ew dikare nîşanên depresyonê, fikar, û stresê kêm bike, xwebaweriyê zêde bike, û başbûna giştî baştir bike. Tevlêbûna çalakiya laşî adetên şêwaza jiyanek tendurist pêşve dixe, ku dikare bêtir beşdarî encamên tenduristiya derûnî ya erênî bibe. Di rûtîniya rojane de kirina werzîşê dibe ku bandorek kûr li ser xweşiya derûnî bike.

Definitions:

- Tenduristiya derûnî: rewşa başbûna hestyarî, derûnî û civakî ya ku tê de kesek dikare bi stresên normal ên jiyanê re rû bi rû bimîne û bigihîje potansiyela xwe ya tevahî.

- Depresiyon: Nexweşiyek derûnî ya hevpar ku bi hestên domdar ên xemgîniyê, windakirina eleqe an kêfê, û rêzek nîşaneyên hestyarî, cognitive, laşî û tevgerî ve girêdayî ye.

- Xemgîn: têgehek giştî ji bo çend nexweşiyên ku dibin sedema nervozî, tirs, tirs û fikaran.

- Endorfîn: kîmyewiyên ku ji hêla laş ve têne hilberandin ku alîkariya kêmkirina êşê dikin û hestên kêfxweşiyê an dilxweşiyê çêdikin.

