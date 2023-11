Barana Meteorên Taurîd: Dîmenek Ezmanî di Du Karan de

Barana meteorên Taurid bûyerek salane ye ku stêrnas û dildarên astronomiyê dîl digire. Berevajî baranê meteorên din, Taurîd bi du şevên lûtkeyê yên cihê ku pênc roj ji hev dûr diqewimin ezmûnek bêhempa pêşkêş dikin. Van baran bi guleyên xwe yên agirê navdar in - meteorên şêrîn ên ku ezmanê şevê ronî dikin dema ku ew di atmosfera Cîhanê de diherikin. Digel ku Taurîd belkî hêjmarek bilind a stêrkên gulebaran çênebin, pêşandana wan a ezmanî yek e ku divê neyê ji bîr kirin.

Çalakiya yekem a vê performansa kozmîk barana meteorên Taurîd ên Başûr e, ku di 6ê Mijdarê dereng roja Duşemê û serê sibê roja Sêşemê 7ê Mijdarê digihîje lûtkeyê. tarîxên taybetî. Piştî vê temaşekirinê, qonax ji bo çalakiya duyemîn tê danîn - barana meteorên Taurid ên Bakur. Di şevekê de roja Saturdayemî, 23ê Mijdarê, û zû roja Yekşemê, 8ê Mijdarê pêk tê, ev pêşandan soza zêdebûna berbiçav a çalakiya agirpêketî dide.

Her du barîna meteoran navê xwe ji komstêrka Toros, ga, ku di demsala payîzê de ezmanê şevê dixemilîne, digirin. Digel ku meteor dibe ku xuya bikin ku ji derdora Torosê derdikevin jî, ew bi komstêrkê bixwe re têkildar nînin. Di şûna wê de, ew bi stêran re dansek meznahî diafirînin, bi bedewiya xwe ya zûde temaşevanan dîl digirin.

To witness these enchanting celestial events, it is crucial to consider the lunar conditions. During the peak of the Southern Taurids, a 59% illuminated waning gibbous moon will grace the sky from midnight onward. However, the Northern Taurids peak coincides with a waning crescent moon, with just 4% illumination, rising shortly before sunrise. This optimal darkness affords observers the best chance to witness shooting stars and fireballs – provided the night sky remains clear.

Gava ku barana meteorên Taurîd xuya dike, girîng e ku meriv fenomena ku ew temsîl dikin were fam kirin. Stêrkên tîrêj, ku bi zanistî wekî meteoroid têne binav kirin, pirçikên piçûk in ku dikevin atmosfera Cîhanê, dema ku ji hev belav dibin li seranserê ezman xêzên ronî çêdikin. NASA pêşniyar dike ku çavkaniya Taurîdan dibe ku komet 2P/Encke be, ku bi sedsalan berê potansiyel şopek bermahiyên kevirî li nêzî rêgeha Dinyayê hişt.

Xwe amade bikin ku hûn ji barana meteorên Taurid ve bişewitin ji ber ku ew di du kiryarên cûda de vedibe. Salnameyên xwe nîşan bikin û fersendê bibînin ku hûn bibin şahidê vê dîmena ezmanî ya ku soz dide ku xeyalên stêrknasan bişewitîne û ecêbên mezin ên ku li derveyî gerstêrka me hene bi bîr bîne.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Pirs: Di şevên lûtkeya barana meteorên Taurîd de çend stêrk têne dîtin?

A: On average, the Taurid meteor showers offer fewer than 10 shooting stars per hour on their peak nights.

Pirs: Çima stêrkên ku di çiriya paşîn de têne xuyang kirin?

A: Sermawez ji ber pirbûna meteorên sporadîk mehek baş e ji bo çavdêrîkirina stêrkên gulebaran.

Pirs: Barana meteorên Taurîdê yên Başûr û Bakur di heman demê de çêdibin?

A: Na, barana meteorên Taurîdên Başûr di destpêka Mijdarê de herî zêde digihîje, lê barana meteorên Taurîdên Bakur çend roj şûnda digihîje lûtkeya xwe.

Pirs: Barana meteorên Taurîd bi komstêrka Torosê re têkildar in?

Bersiv: Her çend barana meteoran ji heman herêma ezman a Torosê xuya dike jî, ew rasterast bi komstêrkê ve ne girêdayî ne.

Pirs: Çi dibe sedema avêtina stêran?

Bersiv: Stêrkên tîrêj dema ku meteoroîd, perçeyên piçûk, dikevin atmosfera Cîhanê û hildiweşin, çêdibin û xetên ronahiyê çêdikin.

Pirs: Çavkaniya muhtemel a barana meteorên Taurîd çi ye?

A: Dibe ku Taurîd ji komet 2P/Encke derkeve, ku gelek sal berê bi potansiyel şopek bermahiyên zinarî li nêzî rêgeha Dinyayê hişt.