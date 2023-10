Barana Meteorên Orionîdê ku ezmanan ronî dike

Barana meteorên Orîonîdê ku di 2yê cotmehê da dest pê kir û wê heta 7ê mijdarê dewam bike, wê roja şemiyê rabe. Her çend şert û mercên nebaş ên hewayê yên li Keyaniya Yekbûyî rê li ber dîtinê bigire jî, ezmandarên li deverên din ên cîhanê dikarin bibin şahidê vê dîmena astronomîkî. Serşok ji bermahiyên ku ji kometa Halley, ku yek ji kometên herî naskirî yên dîrokê ye, li pey xwe hiştiye. Dema ku komet li dora Rojê digere, perçeyên piçûk ji hev vediqetin û şopek ji toz û qeşayê çêdikin. Dema ku ev bermahiyên hanê bi leza 41 kîlometre di çirkeyê de dikevin atmosfera Cîhanê, ji ber pevketinê dişewitin û xêzên ronahiyê çêdikin.

Ev barana meteoran di salnameya bûyerên esmanî yên salane de cihekî girîng digire. Dr. Minjae Kim, fîzîknasek ji Zanîngeha Warwick, wê wekî derfetek bêhempa ji bo kesên ku şansê dîtina kometa Halley ji dest dane binav dike. Digel ku komet bi xwe tenê her 75-76 salan carekê ji Dinyayê derbas dibe, barana meteorên Orionid her sal çêdibe, hin tezmînatê dide wan kesên ku dibe ku bêriya xuyabûna kometê kirine. Baranên meteoran bi navê komstêra ku xuyaye jê hatîye binavkirin û di rewşa Oryonîdan de, xuya ye ku ew ji hêla Orionê ve têne.

Ji bo çavdêrîkirina barana meteorên Orionidê, dema herî baş dê di navbera nîvê şevê û hilatina rojê roja Şemiyê 21ê Cotmehê be. Ev bûyer hem ji nîvkada bakur û hem jî ji nîvkada başûr tê dîtin, lê dîtinî dê di ezmanên zelal de çêtir be. Tête pêşniyar kirin ku cîhek li derve ya tarî bi qirêjiya ronahiya hindiktirîn bibînin. Dê meteor li seranserê ezman xuya bibin, ji ber vê yekê hilbijartina cîhek vekirî ya berfireh dê rê bide ku dîmena esmanî baştir were şopandin. Ji ber ku dema meteorên ku ji ezman derbas dibin nayê pêşbînîkirin, dibe ku ew lîstikek bendewariyê be. Bi anîna vexwarin û xwarinan dikare ezmûnê zêde bike.

Ger hûn roja şemiyê nikaribin bibin şahidê barana meteoran, dê hîn jî fersend hebin ku hûn di qonaxa herî zêde de heya dora 28ê Cotmehê bibînin.

