Orionids: Barana Meteorê ya Spektakuler

By

Barana meteorên Orionids, ku yek ji barana meteorên herî naskirî û pêbawer e, dîmenek e ku meriv lê binêre. Ger we qet li ser wan stêrkên ku li ezmanê şevê diteqin meraq kiribe, girîng e ku hûn zanibin ku ew bi rastî ne stêrk in, lê meteoroid in, ku kevirên ku li fezayê digerin. Ev meteoroîd dikarin bi mezinahiya xwe ji kevirên piçûk û qûmê bigire heya tiştên mezin.

Dema ku Dinya li dora xwe ya li dora Rojê digere, car caran bi şens dikevin nav van meteoroidan. Bi rastî, her roj bi qasî 48 ton madeyên ji fezayê dikevin erdê. Dema ku ev meteoroîd dikevin atmosfera dinyayê, dibin meteor. Oryonîdên ku bi leza navînî nêzî 61 km/s in, li bilindahiyên bilind dişewitin, li ezmên xêzên geş çêdikin ku ji bo demeke kurt xuya dibin.

Baranên meteoran ên mîna Oryonîdan bi meteorîdan re rûbirû ne. Ew diqewimin dema ku Erd di nav deverên qeltir ên bermahiyên fezayê re derbas dibe ku ji hêla kometan ve dema ku ew li dora Rojê digerin. Komet ji maddeyên bêserûber ên ku ji hêla gazên cemidî ve bi hev ve têne çêkirin têne çêkirin, û dema ku Dinya bi vê bermayiyê re rû bi rû dibe, ew di encamê de dîmenek balkêş a meteorên ku li ezman diherikin çêdibe.

Bi taybetî Oryonîd ji ber ku bi kometa Halley ve girêdayî ne, balkêş in. Kometa Halley, ku her 75 salan carekê gera xwe temam dike, dema ku nêzî Rojê dibe qeşaya wê vediguhere gazê, li dû xwe şopeke xirbeyan dihêle. Dema ku Dinya di nav van bermayiyan re derbas dibe, em bi barana meteorên Orionids re rû bi rû dimînin.

Ji bo kêfa barana meteoran a mîna Orionîdan, amûrek taybetî hewce nake. Lêbelê, girîng e ku meriv dem û cîhê rast hilbijêrin. Barana meteoran bi navê komstêrkan hatine binavkirin, ev yek nîşan dide ku meteor ji kîjan alî dikevin atmosfera me. Ji bo Orionids, tîrêj di komstêra Orionê de ye, tenê berbi çepê jorîn ê milê wê. Dema şevê ya herî hêvîdar a çavdêriya Orionids bi gelemperî nîvê duyemîn e.

Orionids di destpêka Cotmehê de dest pê dike û di destpêka Mijdarê de bi dawî dibe, bi lûtkeyê di 21-22 Cotmeha 2023 de pêk tê. Di dema lûtkeyê de, hûn dikarin hêvî bikin ku di saetekê de navînî 40-70 meteor bibînin. Qirêjiya ronahiyê dikare dîtinê asteng bike, ji ber vê yekê dîtina deverek dûr ji roniyên geş girîng e. Wekî din, hişt ku çavên we 20 û 30 hûrdeman li tariyê rast bikin ji bo dîtina meteorên herî sivik jî pir girîng e.

Temaşekirina meteor çalakiyek ecêb e ku dihêle hûn li derveyî rûtîniya xweya mijûl bibin û bi gerdûnê re têkildar bin. Ji bo wê sebrê lazim e, hem jî hesta aramiyê û hay ji derdora xwe heye. Ji ber vê yekê, vexwarinek germ bistînin, cîhek rehet bibînin, û ji pêşandana ecêb a barana meteorên Orionids kêfê bikin.

Definitions:

- Meteoroid: Kevirên ku li fezayê digerin.

– Meteor: Meteoroida ku ketiye atmosfera dinyayê û dişewite.

- Barana Meteor: Bûyereke ezmanî ya ku tê de gelek meteor têne dîtin ku ji heman tîrêjê derdikevin.

– Komet: Kulîlka berfê ya pîs ku ji maddeyên heliyayî pêk tê, bi gazên cemidî bi hev ve tê girtin.

– Radiant: Xala li ezmanan ku meteorên barana meteoran jê derdikevin.

Çavkanî:

- "The Orionids: Ji bo Şevek Stêrkên Dirêj Vê Mehê Bigerin", Forbes

- "Zinarên Fezayê 101: Meteoroid, Meteor û Meteorît çi ne?", NASA