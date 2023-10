Fotografkirina Heyva Tevahiya Bi Smartphone: Serişte û Teknîkî

By

Ma hûn dilxwaz in ku hûn bedewiya heyva tijî tenê bi karanîna smartphone xwe bigirin? Bêtir nenêre! Hin serişte û teknîkên me yên kêrhatî hene ku dê ji we re bibin alîkar ku hûn wêneyên ecêb ên heyvê bigirin.

Dîtina Cihê Perfect

Ji bo girtina hilatina heyvê, cîhek bi dîmenek zelal a asoya rojhilatê bibînin. Hebûna li qata duyemîn an sêyemîn dikare perspektîfek çêtir bide we, lê pê ewle bin ku ewrên nizm ên astengdar tune.

Bikaranîna Zoomê Optîkî

Ger têlefona we lensek têlefoto heye, wê ji bo dîmenên ji nêz ve çêtir bikar bînin. Lêbelê, ji karanîna fonksiyona zoom-a dîjîtal dûr bisekinin, ji ber ku ew tenê wêneyê hildiweşîne. Alternatîf, hûn dikarin bikirin lensek zoomê ya klîp-li ser bikirin, ku erzan e û dikare ezmûna wênekêşana we zêde bike.

Bi Tripod re domdar bimînin

Ji bo kişandina wêneyên tûj ên heyvê îstiqrar girîng e. Ji bo ku amûrê xwe saxlem bihêle, bi xwedanek smartphone ya gerdûnî re sêpêkek piçûk bikar bînin. Ger sêpodek we tune be, biceribînin ku smartphone xwe li ser çîpek an li ser rûyek guncan bihêlin da ku hejandina kamerayê kêm bikin.

Rakirina Vibrations

Ji bo ku ji nezelaliyê dûr nekevin, ji bo kişandina wêneyê dest nedin ekrana smartphone xwe. Di şûna wê de, serbestberdanek şûştinê ya dûr, wek dûrek Bluetooth-ê, an guhên dengbêjên li ser guhên xwe (bi têl an bêtêl) bikar bînin. Heke hûn sêpêk bikar tînin, hûn dikarin taybetmendiya derengiya demjimêrê jî bikar bînin da ku kamerayê piştî ku dest li ser ekranê bigire bihêle.

Perfecting Focus û Exposure

Li ser iPhone-ê, li heyvê bikirtînin da ku balê bikişîne ser wê, dûv re çend saniyan bikirtînin û bisekinin da ku balê bikişînin. Kaşkirina li milê rastê yê ekranê dê ISO û pêşandanê rast bike. Van mîhengan kêm bikin heya ku hûn dest pê bikin ku hûrguliyên heyvê bi zelalî bibînin.

Vekolîna Apps Photography

Dema ku sepanên kamerayê yên çêkirî fonksiyonên bingehîn pêşkêş dikin, serîlêdanên sêyemîn ên mîna Camera + 2, VSCO, û Yamera li ser mîhengên kameraya smartphone-ya we bêtir kontrolê peyda dikin. Van sepanan bi gelemperî taybetmendiyên mîna eyarkirina ISO û leza şûştinê pêşkêş dikin, û ew wêneyan di forma xav de dikişînin, ku destûrê dide paş-pêvajoya çêtir bêyî ku kalîteyê bike qurban.

Jiyana Pîlê û Backup

Bînin bîra xwe ku hilbûna heyvê dikare çend deqeyan bidomîne, û dibe ku hûn wextê zêde bi kişandina wêneyan derbas bikin. Vê karanîna domdar a kamerayê dikare battera smartphone we zû dakêşe. Ji bo barkirinê pakêtek bataryayê li ber destê xwe bigirin da ku hûn fersendên wêneyan ji dest nedin.

Bi van serişte û teknîkan, hûn ê baş xwe amade bikin ku hûn bi karanîna smartphone xwe wêneyên balkêş ên heyva tijî bigirin. Ji ber vê yekê, têlefona xwe hildin, serî li derve bidin û xwe di bedewiya matmayî ya ezmanê şevê de bihelînin!

Pirsên Pir tên Pirsîn

1. Ma ez dikarim fonksiyonek zoomek dîjîtal bikar bînim da ku heyvê bigire?

Ya çêtirîn e ku meriv fonksiyona zoom-a dîjîtal a li ser smartphone xwe bikar nehîne, ji ber ku ew tenê wêneyê hildiweşîne bêyî ku kapasîteyên zoom-a rastîn peyda bike. Ev dibe sedema windabûna kalîteya wêneyê û hûrguliyê. Di şûna wê de, hewl bidin ku ji bo encamên çêtir lensek têlefoto an lensek zoom-a-klîp bikar bînin.

2. Ez çawa dikarim fîşekek tûj û domdar a heyvê piştrast bikim?

Ji bo bidestxistina fîşekên tûj û domdar, bifikirin ku sêpêkek bi xwedanek smartphone ya gerdûnî bikar bînin. Ev ê bibe alîkar ku hejandina kamerayê ji holê rabike û wêneyên zelaltir çêbike. Ger sêpod peyda nebe, biceribînin ku têlefonê xwe rawestînin û wê li ser çîpekê an li hember rûxeyek guncan bihêlin.

3. Kîjan sepanên wênekêşiyê divê ez ji bo kişandina heyva tijî bikar bînim?

Dema ku sepanên kamerayê yên çêkirî fonksiyonên bingehîn peyda dikin, serîlêdanên sêyemîn ên mîna Camera + 2, VSCO, û Yamera taybetmendiyên pêşkeftî yên wekî sererastkirina ISO û leza şûştinê pêşkêş dikin. Van sepanan di heman demê de dihêle hûn wêneyan bi forma xav bigirin, ku bêtir hûrguliyan diparêze û kapasîteyên paş-pêvajoyê zêde dike.

4. Dema ku wênekêşiya heyva tijî dikişînim ez çawa dikarim bataryayê biparêzim?

Bikaranîna domdar a kameraya smartfona we dikare bi lez pîlê zuwa bike. Ji bo ku hêza xwe neqede, ji bo vejandina hêsan pakêtek pîlê bi xwe re hildin. Ev ê piştrast bike ku hûn dikarin bê navber bedewiya heyvê ya tijî bigirin.