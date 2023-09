Comet Nishimura ya ku Nû-Kifşkirî ye ku Xuyabûna Raser dike

Comet Nishimura ku tenê di meha Tebaxê de hat keşfkirin, piştî 400 salan cara yekem e ku niha ji erdê derbas dibe. Ev bûyera ezmanî ya nadir dê çend rojên pêş de ji stêrnasên Nîvkada Bakur re xuya bibe dema ku di 12ê Îlonê de ji gerstêrka me re derbas dibe.

Bi pîvana dora kîlometreyekê, dêstêk dê di nav 125 mîlyon kîlometirî de bigihîje cîhanê û bi çavê rût were dîtin, her çend ji ber qelsbûna wê ji bo dîtinek çêtir bi karanîna dûrbîn an teleskopê tê pêşniyar kirin. Her ku komet nêzikî Rojê dibe, ew ê geştir bibe û di 17ê Îlonê de bigihîje xala xwe ya herî nêzîk a stêrka me berî ku ji pergala rojê vegere.

Ji bo dîtina Nişimura ji Nîvkada Bakur, çavdêr divê 1.5 demjimêran berî berbangê li asoya bakur-rojhilatê binerin. Tê çaverêkirin ku komet di navbera komstêrkên Penceşêr û Leo de bilind bibe û nêzî Venusê bibe. Vê hefteyê, li gorî stêrnasê Italiantalî Gianluca Masi, şansê dawîn ê gengaz e ku meriv ji Nîvkada Bakur bibîne berî ku ew ji ber ronahiya Rojê veşêre.

Piştî rêwîtiya xwe ya di ber Tavê re, Nîşîmura wê hingê divê li Nîvkada Başûr xuya bibe, di dawiya mehê de di tîrêjê êvarê de nizm xuya bibe. Vedîtina kometê ji aliyê stêrnasê amator Hideo Nishimura ve hatiye kirin û navê wî lê ye. Ev yekem seredana Nişimura ye di nêzîkê 430 salan de, ku berî îcadkirina teleskopê ji hêla Galileo ve pêk hat.

