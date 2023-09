Brian May, Astrophysicist û Qral Guitarist, Di Nexşekirina Asteroid Bennu de Alîkariya NASA dike.

Brian May, gîtarîstê efsanewî yê koma Queen, beşdarî mîsyona NASA ya ji bo nexşe û wergirtina nimûneyek ji asteroîd Bennu bûye. May, ku xwediyê bawernameya doktorayê di warê astrofizîkê de ye, bi zanyar Claudia Manzoni re hevkarî kir ku wêneyên 3D yên rastîn ên mîsyonên fezayê biafirîne. Bi karanîna van wêneyan, May alîkariya nexşeya Bennu kir û ji bo sondaya OSIRIS-REx ya ku nimûne berhev kir herêmek daketinê ya ewle bibîne.

Hevkarî dest pê kir dema ku May stereo-wêneyên 3D yên ku ji wêneyên mîsyona OSIRIS-REx hatine çêkirin-ji derhênerê mîsyonê Dante Lauretta re şand. Lauretta ji qalîteya stereoyê ecêbmayî ma û potansiyela wan di peydakirina cîhek dakêşana nimûneyê de nas kir. May, Manzoni, Lauretta û yên din bi hev re li ser projeyê xebitîn, di encamê de pirtûka "Bennu 3-D, Anatomy of An Asteroid".

Ev ne yekem tevlêbûna May bi NASA re ye. Di 2015 de, wî wekî hevkarek zanistî li mîsyona New Horizons, ku Pluto lêkolîn kir, xizmet kir. May ne tenê ji ber tevkariyên xwe yên ji bo astrofizîkê, lê di heman demê de wekî stranbêjê li pişt gelek hitsên Queen tê zanîn, di nav de "We Will Rock You" û "I Want It All."

Hesreta May ji bo feza û zanistê di rola wî ya çalak a di mîsyonên NASA de diyar e. Pisporî û afirîneriya wî wekî astrofizîknas û gîtarîst berdewam dike ku bandorê li qadê bike.

