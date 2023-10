Origami: Ji Hunera Kevin Berbi Çareseriyên Nûjen Di Feza û Endezyariyê de

By

Origami, hunera kevnar a Japonî ya kaxezkirina kaxez, naha ji bo çareserkirina pirsgirêkên nûjen di warên cihêreng ên mîna keşfkirina fezayê, endezyariyê, matematîk û derman de tê bikar anîn. Endezyarek fezayê, Manan Arya, ji bo vekirina sirên gerdûnê origami bikar tîne.

Di lêgerîna fezayê de, şewqa stêrkan dikare vedîtina gerstêrkên mîna Dinyayê li nêzî stêrkên mîna rojê asteng bike. Ronahiya ku ji van gerstêrkan tê xuyang kirin bi qasî 10 mîlyar qat ji ronahiya stêrkan qelstir e, lewra dîtina wê zehmet e. Arya li ser çareseriyekê dixebitî ku ronahiya stêrkan li gerdûnek ku potansiyel bi mîlyaran stêrk vedihewîne asteng bike. Ew bawer dike ku origami dikare di vê hewldanê de rolek girîng bilîze.

Pêdivî ye ku endezyaran strukturên mezin biavêjin fezayê, lê ew jî hewce ne ku van avahiyan bi rengek xweş di nav roketan de bicivînin û dûv re gava ku ew li fezayê bûn wan vekin. Arya vê dijwariyê wekî "pirsgirêka valixdanê" bi nav dike - teknolojiyek berbelavkirî di kapsulek cîhê piçûk de bicîh dike.

Origami di fezayê de serîlêdanek endezyariya fantastîk pêşkêşî dike. NASA jixwe di projeyên fezayê de bi origami re serkeftin bi dest xistiye. Mînakî, neynika sereke û perdeya rojê ya Teleskopa James Webb ji bo avêtinê hatin pêçandin û dûv re carekê li fezayê vebûn. Wêneyên hêzdar ên ku ji hêla teleskopê ve hatine kişandin ji bo projeyên mîna starshade wekî îlhamê xizmet dikin.

Afirandina Arya, starshade, mekanîzmayeke sivik e ku ronahiya stêrkekê asteng dike, rê dide teleskopan ku dîmenên gerstêrkên xerîb ên qelstir ên nêzî stêrkê bigirin. Dema ku bi tevahî were dirêj kirin bi qasî almasek bejsbolê ye, lê ji bo avêtinê pêdivî ye ku were qelandin û di nav roketek de were pak kirin. Endezyariya Origami ji bo mîsyonên fezayê palpişta kompakt a pêwîst dike.

Xebata Arya ya bi origami re ji lêgerîna fezayê wêdetir dibe. Ew li sepandina teknîkên origami li robotîk û amûrên biyomedîkî dinihêre. Digel ku bandora dirêj-demê ya xebata wî hîn jî xuya dike, Arya hêvî dike ku ew ê bingehê ji bo nifşên pêşerojê yên teknolojiyê deyne.

Origami, rengek hunerî ya kevnar, berdewam dike ku pêşve bibe û di warên cihêreng de serîlêdanên nûjen bibîne. Ew hêza berhevkirina hunerî bi teknolojiya pêşkeftî re destnîşan dike ku pirsgirêkên tevlihev çareser bike.

