Stêrnas Dibêjin Dibe ku li Gerdûnê 100 Gerstêrkên Sextillion Hebin

By

Astronoman di galaksiya me ya Riya Şîrîn de bi tevahî 5,510 gerstêrk keşf kirine, di nav wan de heşt gerstêrkên pergala meya rojê jî hene. Lêbelê, ev hejmar tenê serê berfê ye, ji ber ku îhtîmal e ku li wir gelek gerstêrkên din jî li bendê ne ku werin keşfkirin. Li gorî texmînan, ji bo her stêrkek di galaksiyê de bi qasî yek gerstêrkek heye, û ji ber ku galaksiya me bi qasî 100 mîlyar stêrk hene, meriv bi ewle dikare texmîn bike ku li dora ewqas gerstêrk jî hene.

Jimartina gerstêrkan ji bo stêrnasan karekî dijwar e, ku bi hewildana destnîşankirina nifûsa bajarekî bêyî karanîna înternetê ve tê berhev kirin. Dema ku em di vê gavê de bi qasî 5,000 gerstêrkan dizanin, îhtîmal e ku bêhejmar gerstêrkên din hene ku nezelal dimînin. Stêrnas teknîkên cihêreng bikar tînin ji bo lêgerîna gerstêrkên derve, wek rêbaza derbasbûnê û rêbaza leza radial. Van rêbazan çavdêriya stêrk û lêgerîna guhertinên nazik di tevgera wê de ku hebûna gerstêrkek nîşan dide vedihewîne.

Hemû gerstêrkên ku heta niha hatine keşfkirin, di nava Riya Şîrî de cih digirin, ji ber ku dîtina wan hêsantir e. Tesbîtkirina gerstêrkên li derveyî galaksiya me, ku wekî gerstêrkên derve têne zanîn, ji ber dûrbûna wan ji me pir dijwartir e. Lêbelê, çend gerstêrkên potansiyel hene ku bi karanîna teknîkek bi navê mîkrolensîng hatine vedîtin.

Li galaksiya xwe dinêrin, stêrnas texmîn dikin ku di gerdûnê de dibe ku bi qasî 100 sedmîlyon gerstêrk hebin. Ew jimarek ecêb e, bi 23 sifir piştî 1-ê. Digel hejmareke wusa mezin a gerstêrkan, pir caran tê nîqaş kirin ku divê bi kêmanî gerstêrkek din li cîhek gerdûnê hebe ku jiyan hebe. Lêbelê, kêmbûna jiyanê û şert û mercên ku ji bo peydabûna wê hewce ne, hîn jî nayên zanîn.

Zanyar bawer dikin ku nifşa din a teleskopên fezayê yên mezin ên li ser gerstêrka derdor, mîna Çavdêrxaneya Cîhanên Habitable, dê di lêgerîna jiyanê de li cîhek din a galaksiyê de rolek girîng bilîze. Heya nuha, em tenê dikarin li berfirehiya gerdûnê û gerstêrkên bêhejmar ên ku dibe ku ji ya me wêdetir hebin, ecêbmayî bimînin.

Çavkanî:

- Zanista Bijî