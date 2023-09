Laşê Mirov Trîlyon Hucre Dihewîne, Lêkolîn Dike

By

Lêkolînek nû destnîşan kir ku di laşê mirovan de hejmareke berbiçav a şaneyan heye. Lekolînwanan zêdetirî 1,500 kaxez analîz kirin da ku diyar bikin ku navgîniya mêrên mezin nêzî 36 trîlyon hucre hene, dema ku jinên mezin xwedî 28 trîlyon û zarokên 10 salî nêzî 17 trîlyon hucre ne. Lêkolîna ku di kovara PNAS de hate weşandin, mezinahî û hejmara 400 celebên şaneyên li ser 60 tevnên laş hate hesibandin. Di analîzê de têkiliyek berevajî ya domdar di navbera mezinahî û hejmartina hucreyê de diyar kir. Bi gotineke din, hucreyên mezintir li gorî şaneyên piçûk jimareyek giştî kêm in. Ev nimûne ji şaneyên xwînê yên sor ên piçûk bigire heya şaneyên masûlkeya mezin, cûrbecûr mezinahiyên hucreyê vedigire.

Nivîskarên lêkolînê pejirand ku di encamên wan de sînor hene. Hêjmarên pêşkêşkirî li gorî mezinan û zarokan "navîn" in, û cûdahiya girîng a mezinahî û giraniyê di nav kesan de nagirin. Lekolînwanan her weha destnîşan kir ku di texmînên wan de nezelaliyek heye ji ber ku ji pîvandinên rasterast ên girseya hucreyê ve girêdayî ye. Lêbelê, lêkolînê di texmînên berê yên hejmartina hucreyê de nakokî ronî kir, ku dikare ji bo têgihîştina me ya tenduristiya lîmfosîtê û nexweşiyên wekî HIV û leukemia bandor bike. Di lêkolînê de hat dîtin ku di laşê mirovan de bi qasî 2 trîlyon lîmfosît hene, ku çar qat ji texmînên berê zêdetir e.

Zêdetir lêkolîn hewce ye ku têgihîştinek berfirehtir a hejmarên hucreyê di laşê mirovan de, nemaze di derbarê jin û zarokan de, were bidestxistin. Lêbelê, ev lêkolîn li ser hejmareke mezin a hucreyên ku laşê mirovî pêk tînin û têkiliya di navbera mezinahî û hejmartina hucreyê de têgihiştinek hêja peyda dike.

Çavkanî:

New Scientist: "Tê texmîn kirin ku laşê mirov dora 30 trîlyon şaneyên mirovan hildigire" PNAS: "Modelên hilberîner ên berbelav ên ji bo nîşankirin û şopandina rast a strukturên binehucreyî yên dînamîkî di mîkroskopiya floransê de"