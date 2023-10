Lêgerîna Berfirehiya Gerdûnê: Rêwîtiyek bi Teleskopa Fezayê ya James Webb

By

Gava ku roniyên şanoyê kêm dibûn û fîlima "Esmanê kûr" dest pê kir, ez dîl ketim dîmenên balkêş ên Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST) ku bi xweşikî li fezayê diherike. Fîlm ez birin rêwîtiyek ku ne tenê ecêbên teknîkî yên teleskopê nîşan da, lê di heman demê de hestek bi heybet û ecêb li ser berfirehiya gerdûnê jî derxist.

Derhêner Nathaniel Kahn bi hostayî çîrokek çêkir ku ji mekanîka çêkirina teleskopê wêdetir diçe. Gava ku wan ji bo destpêkirina wê ya dîrokî amade kir, ew di nav xwestek û têkoşînên tîmê JWST de vedigere. Berevajî selefê xwe, Teleskopa Hubble, JWST tenê derfetek hebû ku xwe bigihîne cihê xwe - Lagrange Point 2, mîlyon kîlometre dûrî Dinyayê.

Fîlm gavên berbiçav ên ku ji hêla JWST ve hatî avêtin destnîşan dike ku bigihîje pozîsyona xweya paşîn, di nav de bicihkirina tava wê ya zîvîn, pêkhateyek girîng ku ji bo parastina teleskopê ji germa rojê û destwerdanê hatî çêkirin. Di nav rêzikên CGI-ê yên balkêş de, em şahidiya vebûna van manevrayên tevlihev, yên ku bi pisporî ji hêla afirînerê YouTube John Boswell, ku wekî melodysheep jî tê zanîn, hatine afirandin, têne çêkirin.

Digel ku fîlim wêneyên rastîn ên ku ji hêla JWST ve hatine girtin vedihewîne, ew di heman demê de sînorên dîtina mirovan jî ronî dike. Amûrên înfrasor ên hêzdar ên teleskopê rê dide me ku em hûrguliyên nedîtbar, yên balkêş ên jidayikbûna stêrkan, wargehên gravîtasyonê û galaksiyên dûr bibînin. Ew tîne bîra me ku li gerdûnê ji ya ku tê ber çavan pir zêde heye.

Di dawiyê de, "Esmanê Kûr" di demek dirêj-hêvîdar de dema ku JWST wêneyên xwe yên yekem li Erdê vedigere, bi dawî dibe. Ji me re dîmenên bêhnteng ên zevîyek kûr, nebulan, û tewra spektrên atmosferê yên gerstêrkek biyanî têne derman kirin. Van wêneyan wekî bîranînek bedewiya bêsînor û mezinahiya ku li derveyî gerstêrka me hene.

Dema ku ez ji şanoyê derketim, min nedikarî li ser girîngiya vê wezîfeyê bifikirim. Vedîtinên JWST ne tenê zanîna me ya zanistî berfireh dike, lê di heman demê de xeyal û meraqa me ya li ser nenas jî geş dike. Ew di hilkişandina sînorên keşfê de destkeftiyên berbiçav ên mirovahiyê destnîşan dike û ji me re hestek rêzgirtina ji gerdûnê re dihêle.

Lawikbêj

Pirs: Teleskopa Fezayê ya James Webb çi ye?

Bersiv: Teleskopa Fezayê James Webb, çavdêrgeheke fezayî ya bi hêz e ku tê de Teleskopa Hubble bi dest bixe. Ew ji bo kişandina wêne û daneyan di beşa înfrasor a spektra elektromagnetîk de hatî çêkirin, ku zanyar dihêle ku gerdûnê bi hûrguliyên nedîtî vekolin.

Pirs: "Esmanê kûr" çi ye?

A: "Esmanê kûr" fîlimek ji derhêneriya Nathaniel Kahn e ku çîroka rêwîtiya Teleskopa Fezayê ya James Webb ji damezrandina wê heya keşfên wê yên balkêş vedibêje. Ew wêneyên rastîn ên ji teleskopê û rêzikên CGI berhev dike da ku ezmûnek dîtbarî ya balkêş û raman-tehrîk biafirîne.

Pirs: Lagrange Point 2 çi ye?

A: Xala Lagrange 2, an jî L2, xalek hevseng a gravîtasyonê ye ku bi mîlyon kîlometre dûrî Dinyayê li berevajî rojê ye. Ew cihê hilbijartî ye ji bo Teleskopa Fezayê James Webb, ku ji bo çavdêriyên xwe jîngehek aram peyda dike.

Pirs: Çima Teleskopa Fezayê ya James Webb girîng e?

A: Teleskopa Fezayê ya James Webb xwedî potansiyela ku têgihîştina me ya gerdûnê şoreş bike heye. Kapasîteyên wê yên pêşkeftî yên di astronomiya infrasor de dê rê bidin me ku em ji tiştê ku niha mimkun e wêdetir bibînin, sirên di derbarê eslê stêrkan, çêbûna galaksiyan û hebûna gerstêrkên derve de derxin holê.

Pirs: Teleskopa Fezayê ya James Webb kengî wêneyên xwe yên yekem vegerandin?

A: Teleskopa Fezayê ya James Webb di 12ê tîrmeha 2022an de komek wêneyên xwe yên yekem vegerand Dinyayê. Van wêneyan nihêrînek li ecêbên veşartî yên gerdûnê peyda kirin û di lêgerîna me ya lêgerîna gerdûnê de qonaxek girîng nîşan dan.