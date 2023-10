Malbata Wilson li Stêrkek Stêrkan Dikole

By

Malbata Wilson ya Hollister di van demên dawî de fersend dît ku bi stêrnasên amator David Baumgartner û Ronald Ober re dest bi serpêhatiyek ezmanî bikin. Wan di bûyerek berhevkirina drav de partiyek stêrk qezenc kir û şansê fêrbûna gerstêr û galaksiyan bû. Baumgartner teleskopa xwe ya 8-inç Orion Ritchey-Chretien anî, ku wêneyan li ser tabletek bi karanîna wi-fi nîşan da, dema ku Ober Celestron Reflector 11-inch bi çavek kevneşopî bikar anî.

Eleqeya Baumgartner a li ser astronomiyê vedigere zarokatiya wî dema ku ji bo Noelê teleskop wergirt. Ew tavilê ketibû evîndariya stêrknasiyê û ji wê demê ve li pey vê hewesa xwe dimeşiya. Malbata Wilson, nemaze neviyên wan, dilxwaz bûn ku ji pisporan fêr bibin û stêran bigerin.

Di êvarê de, Baumgartner pîvana dûrên ezmanî bi karanîna topek golfê wekî nimûne destnîşan kir. Wî diyar kir ku heke roj bi qasî topek golfê bûya, Pluto dê şeş ​​qadên futbolê dûr bûya. Her ku şev pêşve diçû, Baumgartner û Ober tiştên sereke yên wekî Swan Galaxy, ku 5,500 salên ronahiyê dûrî me ye, û Galaxy Andromeda, ku 2.537 mîlyon salên ronahiyê ji me dûr e, dîtin.

Yek ji balkêşên partiya stêrk dîtina Saturn ji nêz ve bû. Pênaseya tûj û zengila îkonîk a gerstêrkê bandorek kûr li malbata Wilson çêkir. Serpêhatî wekî fenomenal hate binav kirin û hêjayî hewildana bidestxistina partiya stêrk bû.

Partiya stêrk a ku ji hêla David Baumgartner û Ronald Ober ve hatî organîze kirin, ji malbata Wilson re derfetek bêhempa peyda kir ku ecêbên gerdûnê bigerin. Ew serpêhatiyek nejibîrkirî bû ku di herduyan de meraq û heybet derxist