Struktura herî kevn a darîn a ku derketiye holê: Şaristaniyek pêşkeftî ya bav û kalan?

Arkeologan di van demên dawî de keşfek berbiçav kirin: avahiya herî kevn a darîn a ku heya niha hatiye dîtin, ku nêzî nîv mîlyon sal berê vedigere. Ev vedîtin destnîşan dike ku bav û kalên me ji yên ku berê dihatin bawer kirin pir pêşkeftîtir bûn. Avahiyek berbiçav li Kalambo Falls li Zambia, li nêzî sînorê Tanzanyayê, hate dîtin û bi taybetî baş tê parastin. Tê bawer kirin ku ew platformek, rêveçûn, an jûreyek bilind e ku xizmên me li ser avê dihêlin.

Darîn nîşaneyên birîn vedihewîne, ev destnîşan dike ku amûrên seretayî ji bo girêdana du têketinên mezin hatine bikar anîn da ku avahiyê çêbikin. Ji xeynî platforma darîn, berhevokek amûrên darîn, ku di nav wan de kulmek û darek kolandinê jî hebû, li cihê bûyerê hatin dîtin. Ev keşf têgihîştina ku bav û kalên me tenê ji bo mebestên tixûbdar, wek destpêkirina agir an nêçîrê, dar bikar anîne.

Larry Barham, nivîskarê sereke yê lêkolînê û arkeologê li Zanîngeha Liverpool, diyar kir ku vê vedîtinê têgihîştina wî ya li ser bav û kalên me guhezand. Vê yekê destnîşan kir ku ew xwediyê kapasîteya ku derdora xwe veguherînin û tiştek nûjen biafirînin. Barham di wê baweriyê de ye ku ev yek asteke bilind a ramana razber û belkî jî jêhatîbûna ziman nîşan dide.

Avahî keşfeke şans bû ku di dema kolandinê de di sala 2019an de li nêzî çemê Kalambo, li jora şelala ku bilindahiya wê digihîje 235 metreyan, hatibû çêkirin. Tê bawer kirin ku asta avê ya bilind a li kanzayê bi sedsalan avahiya darîn parastiye. Vedîtinên ku bi dara kevnar ve girêdayî ne kêm in ji ber meyla wê ya ziwabûnê bêyî ku li dû xwe pir şopek ji bo nifşên pêşerojê bihêle.

Ji bo ku emrê avahiyê rast diyar bikin, lêkolîner rêbazek nû ya bi navê luminescence date bi kar anîn, ku dema paşîn a mîneralan li ber tîrêja rojê dipîve dipîve. Vê yekê eşkere kir ku avahî herî kêm 476,000 salî ye, berî pêşveçûna Homo sapiens. Fosîlên Homo heidelbergensis ku xizmê mirovan e, li herêmê hatin dîtin ku di navbera 700,000 û 200,000 salî de ne.

Vedîtin baweriya serdest a ku bav û kalên mirovan koçer bûn, dişoxilîne. Cihê avahiyê li nêzî şelalan, ku çavkaniyek pêbawer a avê peyda dike, destnîşan dike ku dibe ku ew wekî xaniyek daîmî xizmet kiriye. Lêbelê, ev hîpotez hêj nehatiye îsbat kirin û lêkolînek bêtir hewce ye.

Bi tevayî, ev vedîtina nedîtî kapasîteyên mezin û jêhatîbûna bav û kalên me nîşan dide. Ew delîlên ramana wan a pêşkeftî, jêhatîbûna plansaziyê, û afirandina strukturên ku berê nedîtine peyda dike. Vedîtin pirsên balkêş der barê pêşkeftina şaristaniyên destpêkê de derdixe holê û hewcedariya bêtir vekolîn û lêkolîna paşeroja me ya dûr radixe ber çavan.

- Pênase:

- Dîroka Luminescence: Teknîkek ku temenê mîneralan bi pîvandina dema ku ji dema ketina wan a dawîn a li ber tîrêja rojê ve diyar dike.

- Homo heidelbergensis: bav û kalê mirovî yê windabûyî tê texmîn kirin ku di navbera 700,000 û 200,000 sal berê de jiyaye.

- Ramana razber: şiyana fikirîna li ser têgînên ku bi fizîkî ne an rasterast hatine ceribandin.

