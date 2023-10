The Whisper of Pando: Listening to Trembling Giant

By

Kevin û berfereh, Pando, dara yekane ya bi 47,000 stûnên ku ji pergala koka hevpar a li ser 100 hektar li Utah şîn dibe, yek ji mezintirîn organîzmayên zindî yên li ser Erdê ye. Bi dîrokek ku dibe ku 12,000 sal derbas bibe, vê aspena lerzîn a kolos zêdetirî 6,000 metrîk ton jiyan berhev kiriye. Naha, bi xêra tomarên ku îsal hatine weşandin, me fersendê heye ku em bi rengekî ku berê ne mimkun be li vê dara hêja guhdarî bikin.

Hunermendê deng Jeff Rice, ku ji hêla Friends of Pando ve hatî vexwendin, hîdrofonek di hundurê valahiyek li binê şaxek de datîne û hişt ku ew bigihîje kokên darê. Bi sosretiya wî, wî dengek qels bihîst ku di dema birûskê de zêde bû, dengek nizm a tirsnak kişand. Deng, wekî Rice diyar dike, encama bi mîlyonan pelan e ku darê dihejînin, di nav çiqilan re derbas dibin û dikevin erdê.

Bi karanîna van tomaran, Friends of Pando mebest dike ku deng bikar bîne da ku nexşeya tevna tevlihev a kokên li binê rûxê bide. Lance Oditt, damezrînerê Friends of Pando, potansiyela deng dibîne ku ne tenê ezmûnên bihîstwerî yên xweş û balkêş peyda bike, lê di heman demê de di derbarê tenduristiya Pando û hawîrdora wê de agahdariya hêja peyda dike. Van dengan wekî tomarek cihêrengiya biyolojîk a herêmî dixebitin, bingehek ku dikare li hember guhertinên hawîrdorê were pîvandin pêşkêşî dike.

Ev nêzîkatiya nûjen a têgihîştina Pando dikare bibe alîkar ku ronahiyê bide aliyên cihêreng ên vê sazûmana kevnar. Bi daneyên berhevkirî, lêkolînên din dikarin li ser tevgera avê, têkiliya di navbera rêzikên şax, koloniyên kêzikan û kûrahiya root de bêne kirin. Armanca van lêkolînan ew e ku bêtir li ser ekosîstema li dora Pando eşkere bikin, ku ji ber çalakiyên mirovan û kêmbûna nêçîrvanên ku nifûsa giyaxwaran di bin kontrolê de dihêlin, her ku diçe di bin xetereyê de ye.

Qeydên pistîna Pando di 184-emîn Civîna Civata Dengbêjî ya Amerîka de hatin pêşkêş kirin, û ew wekî şahidiyek girîng in ku guhdarîkirina nehêniyên vî dêwek lerzok berî ku winda bibin.

