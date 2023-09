Amade bibin ji bo Heyva Dirûna Spectacular

By

Di 28ê Îlonê de, çavdêrên ezmanan dê fersendê bibînin ku bibin şahidê Heyva Dirûnê, diyardeyek xwezayî ya xwedî girîngiya çandiniyê ya mezin. Ev heyva tije, ku wê di saet 3:27 êvarê IST de derkeve, çaremîn û dawîn super heyva salê ye, ku havînek tijî ecêbên ezmanî diqede.

Heyvek super dema ku heyv di rêgeha xwe ya elîptîkî de li nuqteya xwe ya herî nêzik a Cîhanê ye, di encamê de xeyalek mezinahî û ronahiyê zêde dibe. Ev superheyva dahatû dê bi qasî 224,854 mîl dûrî Dinyayê be, ku ew ji sedî 5 mezintir û ji sedî 13 geştir ji heyvek tijî ya navînî xuya dike.

Heyva Dirûnê ne li gorî meha ku tê de diqewime, lê ji hêla hevrêziya wê ya bi hevjîna payîzê re tê destnîşankirin. Îsal, ekînoks di 23ê Îlonê de pêk hat, ku Heyva Dirûnê bi taybetî taybet kir. Ew wekî heyva ceh jî tê zanîn û sembola bidawîbûna çinîna havînê ye. Cotkar û nobedarên ezmanan jî vê bûyerê wekî dema pirbûn û spasdariyê pîroz dikin.

Ji bilî Heyva Dirûnê, temaşevanên ezmanan dê bi defîleyek esmanî werin derman kirin. Gerstêrkên wek Jupiter, Saturn û Mercury dê li ezmanê şevê xuya bibin û temaşeyê zêde bikin.

Ger hûn bêriya Heyva Dirûnê ya îsal bikin, xem neke. Heyva din a ku li bendê ye dê di 18-ê îlona 2024-an de be, ku careke din bi Heyva Dirûnê re were hev. Ev ê di sala 2024-an de ji du superheyvên pêşîn be, ya duyemîn jî di 17ê Cotmehê de pêk tê.

Ji ber vê yekê salnameyên xwe nîşan bikin û ji bo pêşandanek bi heybet li ezmanê şevê amade bibin. Heyva Dirûnê bûyerek balkêş e ku ecêbên gerdûna me û çerxên xwezayê tîne bîra me.

Definitions:

- Supermoon: Dema ku heyv di rêgeha xwe ya elîptîkî de digihîje nuqteya xwe ya herî nêzik a Cîhanê, îluzyona mezinbûn û ronahiya zêde dide.

- Heyva dirûnê: Heyva tijî ya herî nêzê hevjîna payîzê ye, ku sembola bidawîhatina dirûnên havînê ye.

