Dibe ku qeşaya Gronlandê li hember germbûna gerdûnî ji texmîna berê bêtir berxwedêr be

By

Lêkolînek nû ya ku vê dawiyê hat weşandin destnîşan dike ku qeşaya Gronlandê ji ya ku berê dihat bawer kirin ji germahiya gerdûnî re berxwedêrtir e. Lekolînwanan dît ku qeşayê hêdî hêdî bertek nîşanî germbûna mirovan dide, tê vê wateyê ku kêmkirina gaza serayê di nav çend sedsalên pêş de dikare pêşî li helîna wê bigire.

Lêkolîna ku ji hêla lêkolînerên Enstîtuya Potsdamê ya Lêkolînên Bandora Avhewayê û Zanîngeha Arktîk a Norwêcê ve hatî kirin, modelên komputerê bikar anîn da ku bandorên potansiyel ên senaryoyên germahiyê yên cihêreng ên li ser qeşayê simul bikin. Wan encam da ku her çend bendên germahiya krîtîk bi demkî werin derbas kirin jî, dê dîsa jî mimkun be ku pêşî li xalek hilkişînê were girtin ku dê di nav sed hezaran salan de bibe sedema bilindbûna girîng a asta deryayê.

Lêbelê, lêkolîner tekez dikin ku ev nayê wê wateyê ku divê hewildanên li dijî guherîna avhewa sivik bibin. Ew diyar dikin ku kêmkirina belavkirina gazên serayê û çareserkirina germahiya gerdûnî girîng û bilez dimîne. Lêkolîn girîngiya stabîlkirina germahiyên gerdûnî di 1.5 pileya Celsius de ji asta pêş-pîşesazî ne zêdetir radixe ber çavan da ku pêşî li helîna bêtir berfê bigire.

Qeşaya Gronlandê ji %80 girava herî mezin a cîhanê digire û niha di bilindbûna asta deryayê de dibe alîkar. Ger ew bi tevahî bihele, asta deryaya gerdûnî dê bi qasî 24 lingan bilind bibe, û di encamê de encamên wêranker ji bo bajarên deryayî yên li çaraliyê cîhanê derkeve.

Ev lêkolîn hêviyê peyda dike ku ger tedbîrek tavilê were girtin ji bo kêmkirina belavbûna gaza serayê, senaryoya herî xirab a hilweşîna berfê û bilindbûna giran a asta deryayê dikare were dûr xistin. Lêbelê, dema kêmkirina belavbûnê pir girîng e, ji ber ku derengiya çend sedsalan hîn jî dikare bibe sedema bilindbûna girîng a asta deryayê.

Di encamnameyê de, dema ku lêkolîn destnîşan dike ku qeşaya Gronlandê dibe ku ji germbûna gerdûnî re berxwedêrtir be, ew hewcedariya çalakiyek lezgîn ji bo çareserkirina guheztina avhewa û kêmkirina xetereyên ku bi helîna berfê ve girêdayî ne destnîşan dike.

Çavkanî:

– Hev-nivîskarê lêkolînê Niklas Boers ji Enstîtuya Potsdam ji bo Lêkolînên Bandora Avhewayê li Almanyayê

– Nils Bochow, nivîskarê sereke yê lêkolînê û lêkolînerê Zanîngeha Arktîk a Norwêcê

- Navenda Daneyên Berf û Qeşayê ya Neteweyî

– Rojnameya Xweza

– Bryn Hubbard, profesorê cemednasiyê li zanîngeha Aberystwyth li Wales

- Axaftin