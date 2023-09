Girîngiya Gazê di Bêhna Galaxy de

Gaz di çerxa jiyana galaksiyan de rolek girîng dilîze. Digel ku stêrk û galaksî ji mêj ve bûne navenda çavdêriyên astronomîkî, lê tenê vê dawiyê lêkolîner karîbûn bandora girîng a gazê li ser çêbûn û pêşkeftina van pêkhateyên gerdûnî bibînin û baştir fam bikin.

Têgîna "gaz" tê wateya navgîna navstêrkan, ku dikare di navbera galaksiyan de were dîtin, û hem jî gaza circumgalactic ku ji nêz ve galaksiyek dorpêç dike. Van têgînan ji hêla stêrnasan ve ji bo danasîna deverên cûda yên gazê têne bikar anîn, lê di navbera wan de ti sînorek hişk tune.

Astronoman dest bi vekolandina herikîna gazê ya tevlihev a di navbera galaksiyan de, navgîna wan a circumgalaktîk û navîna navgalaktîkê kirine. Ev herikîn di birêkûpêkkirina pêkhatina stêrkan de rolek girîng dilîze, ji ber ku nefesa domdar a gazê ji bo zayîna stêrkên nû girîng e. Dema ku ev herikîn raweste, avabûna stêrkan jî diqede.

Pêvajoya nefesê ya galaksiyan pêwendiya di navbera stêrk, gravîtasyon û germahî û tîrbûna gazê de vedihewîne. Dema ku Gerdûn ava bû, gaz di nava galaksiyan de kom bû û stêrk çêbûn. Gava ku stêrk dimirin, ew gazê vedigerînin qada derdorê, ku di destpêkê de germ û belav e. Lêbelê her ku gaz ji galaksiyê derdikeve, ew sar dibe û tîrêjiya wê zêde dibe. Ev yek dihêle ku gravît gazê vegere nav galaksiyê, ku ew dikare hilweşe û stêrên nû çêbike.

Stêrnasan ji salên 1960-an vir ve bi ronahiya quazarên dûr ve çavdêriya herikîna gazê ya nav galaksiyan û derketina wan kirine. Wan keşif kir ku gaza circumgalaktîk a nêzî galaksiyan xwedî metalîbûnek bilindtir e, ev jî nîşan dide ku ew encama gaza ku ji hêla stêrkan ve tê derxistin e. Gaza di navgîna circumgalactic de jî wekî çavkaniya sotemeniyê ji bo pêkhatina stêran di galaksiyan de tevdigere.

Di lêkolînên mezin de derket holê ku gaza di navgîna circumgalaktîk de 1,000 qat ji gaza ku di navgalaktîka navgalaktîk de tê dîtin stûrtir e. Germahiya vê gazê di navbera 10,000 û 1 mîlyon Kelvîn de ye, ku ew ji gaza navgalaktîkê hem germtir û hem jî sartir dike. Lêbelê, lêkolîna gaza ku diherike dijwar e ji ber ku îşaretên ku ji hêla galaksiyan bixwe ve têne hevgirtin.

Sedema derketina gaza ku hêsantir tê dîtin, ne diyar e. Dibe ku ew encama supernovae, bayên stêrkan, an jî bertekên çala reş be. Digel vê yekê, bêyî ku sedemek taybetî hebe, herikîna gazê di dawiyê de diqede, û dibe sedema qutbûna stêrk di galaksiyan de. Gava ku galaksiyek bêdeng bibe, wê êdî stêrk çênebe û rengê sor xuya bike.

Digel ku hîn pir tişt hene ku di derheqê nefesê ya galaktîkê de fêr bibin, simulasyon nihêrînên alîkar ji stêrnasan re peyda dikin. Mînakî, sîmulasyona FIRE, çêbûn û geşedana galaksiyan di nav mîlyaran salan de model dike, rê dide lêkolîneran ku herikîna gazê di nav û derveyî van strukturên kozmîk de bibînin.

Di encamê de, gaz di pêvajoya nefesê ya galaksiyan de pêkhateyek girîng e. Fêmkirina rola gazê di çêbûna stêrkan û çerxa jiyana galaksiyan de ji bo têgihîştina koka stêrk, gerstêrkan û heta jiyanê bi xwe jî pir girîng e.

Çavkanî:

- Tumlinson, J. et al. "The Circumgalactic Medium of Milky Way Mass Galaksies" (2017)