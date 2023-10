Mîsyona Gaia Daneyên Nû Nexşeya Rêya Şîrî Diweşîne

By

Mîsyona Gaia ya Ajansa Fezayê ya Ewropî di van demên dawî de jimarek girîng a daneyan derxistiye, ku li ser strukturên Rêya Şîrî nihêrînên hêja peyda dike. Gaia çavdêrgehek fezayî ye ku ji bo afirandina nexşeyek 3D ya berfireh a galaksiya me, di nav de stêrk, gerstêrk, komet û asteroîd jî tê veqetandin.

Daneyên herî dawî nîv mîlyon stêrkên nû û hûrguliyên li ser zêdetirî 150,000 asteroîdên di pergala meya rojê de vedihewîne. Ev agahdarî valahiyên ji weşanên berê tije dike, nemaze li deverên ezman ên bi niştecîh. Bo nimûne, komê globular Omega Centauri, mezintirîn komê ku ji erdê xuya ye, niha deh qat ji berê zêdetir stêran nîşan dide, bi tevahî 526,587 stêrkên nû hatine nas kirin.

Ji xeynî van stêrkan, Gaia hejmareke girîng lensên gravîtasyonê keşf kirine. Lensîzasyona gravîtasyonê dema ku heyberek mezin, wek koma galaksiyan, feza-demê berovajî dike, wekî camek mezinker tevdigere û dihêle ku lêkolîner li tiştên dûrtir temaşe bikin. Gaia 381 berendamên zexm ji bo quasarên lenskirî, di nav de 50 berendamên pir bi îhtimal jî hene. Ev quazarên lenskirî keriyên galaktîk ên pir geş in ku ji hêla çalên reş ve têne hêz kirin.

Armanca bingehîn a Gaia lêkolînkirina stêran e, lê ew di heman demê de daneyên kozmolojîk ên hêja wekî bonusek zêde digire jî. Mîsyon perspektîfek bêhempa li ser gerdûn û tiştên wê peyda dike, ji tiştên di pergala meya rojê de bigire heya quazarên wênekêşkirî yên ku bi mîlyaran salên ronahiyê dûrî me ne.

Bi her ragihandina daneyê re, Gaia têgihîştina me ya Rêya Şîr û pêkhateyên wê yên cihêreng berfireh dike. Naha zanyar dikarin vê dewlemendiya agahdarî bikar bînin da ku koman bi hûrgulî lêkolîn bikin û tiştên dûr ên ku berê ji destê me nedihatin bigerin. Perspektîfa hemî ezman a Gaia berdewam dike ku li ser gerdûna ku em tê de dijîn têgihiştinên berbiçav pêşkêşî dike.

