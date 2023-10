Vekirina Pêşkeftina Ecêb a Batên Noctilionoid

By

Bazên Noctilionoid, komek cûrbecûr a batên ku di serî de li tropîkên Amerîkî têne dîtin, ji mêj ve ji bo zanyaran bûne mijarek balkêş. Bi zêdetirî 200 cureyan re, van çolan pêş ketine ku xwedan çen û diranên bêkêmasî ne ku ji cûrbecûr çavkaniyên xwarinê bikar bînin. Lêkolînek vê dawîyê ku di Nature Communications de hatî weşandin, li ser adaptasyonên çeneyên van çokan vedikole û ronahiyek nû dide ser pêşveçûna rûyên mammalan.

Tîma lêkolînê bi berhevkirina cûreyên cûda yên batikên noctilionoid vedîtinên balkêş li ser ka çawa çen û diranên mammalan çêdibin û pêşve diçin. Bi vekolînên berfireh ên şikil û mezinahiyên çeneyên batûkan, pêşmolar û molaran bi karanîna CT scans û rêbazên din ve, lêkolîner guhertinên domdar di hejmar, mezinahî, şekil û pozîsyona diran de dîtin. Mînakî, cureyên bi qîzikên kurt ji ber cîhê tixûbdar xwedan hejmarek diranên kêm in, dema ku çolên bi çenên dirêjtir cîhê diranan hene, dişibihe konfigurasyona diranên bav û kalên mamikên placental.

Nivîskarê sereke, Alexa Sadier, leza matmayî ya ku bi van adaptasyonan qewimîn ronî dike, "Bat jî her çar cûreyên diranan hene - incisors, canines, premolars, and molar - mîna me. Baxikên Noctilionoid di nav 25 mîlyon salan de cûrbecûr parêzek mezin pêş xistin, ku ev demek pir kurt e ji bo ku van adaptasyonan çêbibin." Ev rêwîtiya veguherîna parêzê di nav van batûkan de di encamê de gelek strukturên çenek û diranan peyda kir, ku wan hişt ku fêkî, nektar, kêzik, masî, û tewra xwînê jî bixwin.

Tevî pêşkeftina girîng a ku di têgihiştina pêşkeftina batikên noctilionoid de hatî çêkirin, faktorên rastîn ên ku adaptasyonên parêza wan dane destpêkirin nenas dimînin. Pirsên li ser ka van batûkan çawa bi lez û bez strukturên çen û diranên cihêreng pêşve çûne hîn jî didomin. Bi lêkolîna van batûkan, zanyar hêvî dikin ku sirên çawa diranên me çêdibin û mezin dibin eşkere bikin.

Pirs û Bersîv:

Pirs: Çend cureyên zozanên noktilyonoid hene?

A: Zêdetirî 200 cureyên zozanên noctilionoid hene, ku bi giranî li tropîkên Amerîkî têne dîtin.

Pirs: Çi cûreyên çavkaniyên xwarinê batikên noctilionoid bikar tînin?

A: Baxikên Noctilionoid çen û diranên xwe adapteyî kirine da ku li gelek çavkaniyên xwarinê, di nav de kêzik, fêkî, nektar, masî, û xwînê dixwin.

Pirs: Veguheztinên di batikên noctilionoid de çiqas zû çêbûn?

A: Baxikên Noctilionoid di 25 mîlyon salan de cûrbecûr parêz û strukturên çen û diranên têkildar pêş xistin.