Teleskopa Fezayê James Webb li Gerstêrkên Dwarf ên li Kembera Kuiperê Dinihêre

By

Bi karanîna Teleskopa Fezayê ya James Webb (JWST), stêrnasan çavdêriyên girîng ên sê gerstêrkên dwarf ên ku di Kembera Kuiper de ne, kirin. Gerstêrkên dwarf - Sedna, Gonggong, û Quaoar - bi daneyên ku ji Spectrometera Nêzîkî Înfrared a Webb (NIRSpec) hatine wergirtin hatine lêkolîn kirin. Van çavdêriyan di nav rêgez û pêkhateya wan de, di nav de hebûna hîdrokarbonên sivik û molekulên organîk ên tevlihev ên ku tê bawer kirin ku encama vegirtina metanê ne, têgihiştinek peyda kirine.

Kembera Kuiper, herêmek li kêlekên derve yên Sîstema Rojê ya me, bi gelek tiştên qeşayê ve tê niştecîkirin. Lêkolîna Tiştên Kembera Kuiper (KBOs), ku bi navê Objeyên Trans-Neptûnî (TNO) jî têne zanîn, têgihîştina me ya dîroka Sîstema Rojê şoreşek çêkir. Bi vekolîna lihevhatin û taybetmendiyên KBO-yan, zanyar li ser herikên gravîtasyonê yên ku Pergala Rojê ya me şekil kirine û dîrokek dînamîkî ya koçên gerstêrkan eşkere kirine, dîtin.

Çavdêriyên JWST yên li ser gerstêrkên dwarf ên li Kembera Kuiper, di lêgerîna me ya Pergala Rojê ya derve de gavek girîng nîşan dide. Bi serokatiya Profesor Joshua Emery ji Zanîngeha Arizona Bakur, tîmê navneteweyî ya stêrnasan ronahiyek nû davêje ser pêkhate û tevgera van tiştên dûr. Encamên lêkolînê, bi hûrgulî di kaxezek pêş-çapkirinê de ku ji hêla kovara Icarus ve hatî çap kirin, agahdariya hêja ji bo lêkolînên domdar ên Kembera Kuiper peyda dike.

Digel ku zanîna me ya li ser Herêma Trans-Neptûnî û Kembera Kuiper kêm dimîne, mîsyonên mîna Voyager 2 û New Horizons beşdarî têgihîştina me bûne. Lêbelê, destpêkirina Teleskopa Fezayê ya James Webb di nav stêrnasan de heyecanek pir mezin çêkir. Kapasîteyên wê yên wênekêşiya infrasor xwedî potansiyel e ku vedîtinên din eşkere bike û têgihiştinek kûr a Pergala Rojê ya derveyî û tiştên wê yên ezmanî peyda bike.

Çavkanî:

– Teleskopa Fezayê James Webb: https://www.jwst.nasa.gov/

- Kembera Kuiper: Zanista NASA, "Kembera Kuiper": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/kuiper-belt/overview/

- Tiştên Trans-Neptûnî (TNO): Lêgerîna Sîstema Rojê ya NASAyê, "Teşeyên Trans-Neptûnî (TNO)": https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/comets/trans-neptunian-objects/ kûr/