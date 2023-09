Pêşeroja Lêgerîna Fezayê: Axaftinek bi NASA's Eric Ianson

Di derseke bê de ya bi sernavê "Gestêrk û asteroîd û heyv… ey min!", Eric Ianson, Cîgirê Midûrê Beşa Zanistiya Gerstêrkan li Navenda Giştî ya NASA, dê hewildanên herî dawî û balkêş ên NASAyê yên di keşfkirina fezayê de nîqaş bike. Di vê navberê de berhevkirina nimûneyan ji rûyê Marsê, xwenîşandanek berevaniya gerstêrk bi xistina keştiyek fezayê bi qestî li asteroîdekê, û vekolîna heyva Jupiter Europa û okyanûsa wê ya qeşagirtî pêk tê.

Pîvanên ku ciwan dikarin hêvî bikin ku di jiyana xwe de di warê keşifkirina fezayê de bibin şahid, dijwar e ku meriv pêşbîn bike, ji ber ku teknolojî bi lez pêşve diçe û berjewendî diguhezin. Lêbelê, hin meyl hene ku dikarin bêne nas kirin. Vegera mirovan bo Heyvê û daketina dawî ya astronotan li Marsê li ber çavan e. Mîsyonên robotîk ên ji bo gerstêrkên cûrbecûr, heyv û laşên piçûk ên di pergala rojê de dê bidomin, bi baldarî li ser cihên mîna heyvên Jupiter Europa, heyva Saturn Tîtan û Uranus. Di naskirina cîhanên niştecîh ên li derveyî pergala meya rojê de jî dê pêşkeftin hebin.

Rola NASA-yê di bi destxistina pêşkeftinên fezayê yên mezin ên din de pir girîng e, her çend pargîdaniyên taybet ên mîna SpaceX di rêwîtiya fezayê de rolek girîng dileyzin. Dema ku pargîdaniyên taybet xwedan motîvasyonek karsaziyê ne, NASA tê fînanse kirin ku bigihîje armancên zanist, lêgerîn, an teknolojiyê yên taybetî. Hevkariyên bi pîşesaziyê re gelemperî ne, lê carinan hene ku NASA amûrên pispor an keştiyên fezayê di hundurê xwe de pêşdixe, wek roverên Mars û keştiya fezayê Europa Clipper.

Serkeftina vê dawîyê ya bernameya fezayê ya Hindistanê ku daket ser qutba başûrê heyvê, hêjayî pesindanê ye. NASA nirx dide hevkariya navneteweyî û girîngiya parvekirina daneyên mîsyonê ji bo berjewendiya vedîtina zanistî nas dike. Ew hevkarên xwe yên navneteweyî teşwîq dikin ku heman tiştî bikin, lêgerîna aştiyane ya fezayê pêşve bibin.

Dema ku li ser fîlim an pêşandana TV-ya wî ya bijare ya li ser fezayê an keşfa fezayê hate pirsîn, Eric Ianson behsa çend bijare kir, di nav de "Apollo 13", "The Martian" û "The Empire Strikes Back". Lêbelê, wî di dawiyê de "Tiştên Rast" wekî hilbijarka xweya herî bilind hilbijart. Fîlm çîroka astronotên orîjînal Mercury Seven vedibêje û xeyal û kêşeyên rêwîtiya fezayê di demekê de ku ew ji çîroka zanistî berbi rastiyê ve diçû vedihewîne.

Lektora Wilder Penfield ya Eric Ianson ji bo 13-ê Mijdarê di demjimêr 4-ê danê êvarê de li The Neuro's Jeanne Timmins Amfîtheatre tê plansaz kirin.

Binavî:

NASA - Rêvebiriya Hewayî û Fezayê ya Neteweyî, ajansa fezayê ya sivîl a Dewletên Yekbûyî ku ji lêgerîn û lêkolîna fezayê ya neteweyê berpirsiyar e.

Bernameya Lêgerîna Marsê - Bernameyek NASA li ser keşfkirina Marsê, di nav de lêkolîna avhewa gerstêrkê, erdnasî û potansiyela piştgirîkirina jiyanê ye.

Bernameya Pergalên Hêza Radyoîzotopê - Bernameyek NASA ya ku karanîna pergalên hêza radyoîzotopê pêş dixe û diparêze, ku elektrîkê ji bo mîsyonên fezayê yên kûr bi karanîna germa ku ji hilweşîna îzotopên radyoaktîf çêdibe peyda dike.

Parastina Gerstêrkan - Lêkolîn û pêşkeftina rêbazên ji bo parastina Erdê ji bûyerên bandora potansiyel ên asteroîd an kometan.

Europa - Yek ji heyvên Jupiterê ku tê bawer kirin ku di binê qalika wê ya qeşayî de okyanûsek ava şil heye.

Karûbarên barkirina heyvê ya bazirganî - Bernameyek ku armanc dike ku mîsyonên zanist û teknolojiyê bi riya hevkariyên bi pargîdaniyên bazirganî re bigihîne Heyvê.

Perseverance Rover - Mîsyonek NASA ya ji bo Marsê ku armanc dike ku li jîngeha gerstêrkê keşif bike, li nîşanên jiyana kevnar bigere, û ji bo vegera potansiyel a li Cîhanê nimûneyan berhev bike.

Teleskopa Fezayê James Webb - Teleskopa fezayê ya pêşerojê ku dê di sala 2021-an de were avêtin, ku wekî teleskopa fezayê ya herî hêzdar a ku heya niha hatî çêkirin hatî sêwirandin.

Bernameya Artemis - Bernameyek NASAyê ku armanc dike ku "jina yekem û mêrê din" heya sala 2024-an dakeve ser Heyvê.

