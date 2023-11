Perspektîfek Teze: Vedîtina Hêza Dermankirina Xwezayê

Xweza di dilê me de her tim cihekî taybet girtiye. Ji bedewiya aram a daristanekê bigire heya tenêtiya rehet a li daristanê, ketina xwe di xwezayê de bandorek kûr li ser xweşiya meya giştî heye. Ku em jê re wekî eko-terapî, hembêzkirina daran, an bi navê wê yê Japonî, shinrin-yoku bi nav bikin, çalakiya girêdana bi xwezayê re ji bo hiş, laş û giyanê me nûbûnek peyda dike.

Hêza dermankirinê ya xwezayê bi gelek lêkolînan ve hatî belge kirin, ku feydeyên derûnî û laşî yên binavbûna xwezayê destnîşan dikin. Tewra meşa hêsan a li baxçeyek an di nav çolê de dikare bandorek kûr li ser xweşiya me bike. Lêbelê, her kes ne gihîştina daristan an qadên kesk. Lê xem neke; Têkiliya dermankirina xwezayê dikare di nav sînorên xaniyên me de jî were dîtin.

Dibe ku hûn şaş bimînin ku fêr bibin ku hebûna nebat û heywanên hundurîn dikare me nêzî xwezayê bike û hestek aramî û pêwendiyek wusa peyda bike. Yekkirina hêmanên xwezayî di nav deverên me yên jiyanê de dihêle ku em ji fikarên xwe birevin û xwe di nav ecêbên xwezayê de bihêlin, heke tenê ji bo demekê be.

Serşoştina daristanên Japonî, ku wekî shinrin-yoku tê zanîn, pratîkek e ku di çanda Japonê de bi kûr ve girêdayî ye. Bi mîlyonan mirov salane beşdarî vê destwerdana tenduristiya giştî ya fermî dibin da ku rihetî û saxbûnê bibînin. Rêwiyên Terapiya Daristana Pejirandî li welêt vediqetînin, ji nexweşan re rêyek daristanî ya diyarkirî li ser bingeha taybetmendiyên wê yên yekta yên zêdekirina tenduristiyê pêşkêşî nexweşan dike.

Dr. Qing Li, pisporê sereke li ser şuştina daristanê û nivîskarê pirtûka navdar "Şuştina daristanê", diyar dike ku daristan û xweza hestên me bi rengekî ku rehetiya me zêde dike teşwîq dike. Dîtina rengên kesk û zer ên geş, bêhnên hênik ên nebatan û rûnên bingehîn ên bi navê phytoncides, melodiyên çûkan û leza bayê, ezmûna destdana daran, û tewra tama xwarinên daristanê û ava paqij - ev hemî hêman in. beşdarî başbûna me ya giştî bibin.

Xweza her dem perestgeha me ye, cîhek ku em dikarin hevseng û nûjen bibînin. Ka em xwe bibînin ku li kûrahiya daristanekê digerin an jî hêmanên cîhana xwezayî di nav malên xwe de vedigirin, hêza dermankirinê ya xwezayê di hundurê xwe de ye. Ji ber vê yekê, bila em ecêbên xwezayê hembêz bikin û dest bi rêwîtiyek xweşiya tevdeyî bikin.

Pirs û Bersîv

Feydeyên binavbûna xwezayê çi ne?

Lêkolînan destnîşan kir ku xwe di nav xwezayê de feydeyên derûnî û laşî yên kûr hene. Ew dikare stres, fikar, û tansiyona xwînê ya bilind kêm bike, hest û balê baştir bike, û başbûna giştî zêde bike.

Ma ez dikarim feydeyên xwezayê li hundur biceribînim?

Digel ku îdeal e ku meriv li derva daketina xwezayê pratîk bike, hûn dikarin feydeyên hundur jî biceribînin. Hebûna nebat û heywanên hundurîn, tevlêkirina hêmanên xwezayî di xemilandina xaniyê we de, û afirandina hawîrdorek aram dikare ji we re bibe alîkar ku hûn nêzî xwezayê bibin.

shinrin-yoku çi ye?

Shinrin-yoku têgehek japonî ye ji bo şûştina daristanê, pratîkek ku tê de xwe di nav xwezayê de dihêlin da ku xweşbûn û saxbûnê pêş bixe. Ew destwerdanek tenduristiya gelemperî ya fermî ye ku her sal ji hêla bi mîlyonan mirovên Japonî ve tê bikar anîn.

Dr. Qing Li kî ye?

Dr. Qing Li, pisporê şuştina daristanê, kesayetek navdar e û nivîskarê pirtûka "Şuştina daristanê" ye. Lêkolîn û pisporiya wî di têgihiştin û pêşvebirina pratîka shinrin-yoku de pir beşdar bûye.

Xweza çawa hestên me teşwîq dike?

Xweza bi awayên curbecur hestên me teşwîq dike. Rengên zindî yên kesk û zer, bêhnên nebatan û rûnên bingehîn ên bi navê fîtoncîd, dengê çûkan û ava diherike, tecrubeya destgirtinê ya daran, û tewra tama xwarinên daristanê û ava paqij, tev li başiya meya giştî dibe. bûn.