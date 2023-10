Vekolîna Bandora Pelên X-tîrêjê yên Zehf li ser Strukturên Madeyê

By

Zêdetirî sedsalek e, fîzîknasan xwe dispêrin belavkirina tîrêjên X-ê da ku li strukturên tevlihev ên materyalên cihê lêkolîn bikin. Di van demên dawî de, lazerên elektronên azad ên tîrêjê yên X (XFEL) ji ber kapasîteya wan a derxistina pêlên femtosecondê yên tund bûne bijarek populer. Lêbelê, pirs derdikeve holê: ev pêlên bi hêz çawa bandorê li avahiyên ku ew armanc dikin ku lêkolîn bikin?

Komek lêkolînerên navneteweyî hewl dan ku ronahiyê bidin ser vê mijarê bi pêkanîna ceribandinek bi karanîna femtosecond XFEL-ê ku li ser nimûneyek nanokristal a siliconê hûr dibe. Encamên wan, ku di Physical Review Letters de hatin weşandin, kêmbûnek girîng di şiyana belavbûna tîrêjê de diyar kir dema ku tundiya tîrêjê ji tixûbek taybetî derbas kir. Bi rêya simulasyonan, wan karîbûn çend femtosecondên destpêkê yên pêwendiya ronahiyê-maddeyê vebikin, ku bû sedema ku atomên di nav materyalê de tevlihev bibin.

Berê, lêkolînên li ser danûstendinên maddî-pulsê di nav vê rêza tundiyê de di serî de li ser materyalên di qonaxa gazê de sekinîn. Ji bo çareserkirina vê valahiyê, zanyaran ceribandina xwe li sazgeha SACLA ya li Japonyayê pêk anîn, nimûneyên sîlîkonê yên stûr 10 μm bi du tundiyên tîrêjên cihêreng tîrêj kirin: 2.1 × 1016 W/cm2 û 4.6 × 1019 W/cm2. Bi balkêşî, wan dît ku wêneyên perçebûnê yên ku di tîrêjên tîrêjên bilind de têne hilberandin ji% 50 kêmtir ji ya ku dihat hêvî kirin.

Nivîskar Beata Ziaja-Motyka ji Enstîtuya Fîzîka Nukleerî ya Akademiya Zanistî ya Polonyayê tekez kir ku her çend tê texmîn kirin ku hejmartina fotonên bilindtir dê bibe sedema dîmenên perçebûna zelaltir, bergehek heye - bi qasî bi dehan trîlyon watt serê santîmetre çargoşe. - li derveyî wê sînyala difraksîyonê qels dibe.

Ji bo vekirina vê paradoksê, tîmê lêkolînê berê xwe da simulasyonan û keşif kir ku fotonên bi enerjiya bilind (11.5-keV) ji pêlên tund ne tenê elektronên valence derdixin, lê di heman demê de elektronên ji şêlên kûr ên ku nêzî nukleera atomê ne jî derdixin. Van kunên kûr-kûr bi bingehîn bandorê li "faktorên belavbûna atomê" dikin ku di diyarkirina encamên belavbûnê de rolek dileyzin. Nemaze, hemî ev iyonîzasyon di nav 6 femtosecondên pêşîn ên têkiliya ronahiyê-maddeyê de pêk tê.

Ber bi pêş ve diçin, tîmê hêvî dike ku xebata wan rê li ber sepanên nû yên tîrêjên XFEL-ê yên tundûtûj veke, wek pêşkeftina amûrên optîkî yên nûjen ji bo kurtkirina nebza di rejîma tîrêjê de. Wekî din, têgihiştina ka atomên cihêreng çawa bersivê didin pêlên tîrêjên X-ya ultralez dikare rastbûna ji nû veavakirina strukturên atomê 3D ji wêneyên belavbûna tomarkirî zêde bike.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Dabeşkirina tîrêjên X-ê çi ye?

Dabeşkirina tîrêjên rontgen belavbûna tîrêjên X-ê ye ku ji hêla strukturên atomî an molekulî yên materyalê ve dihêle ku zanyar lihevhatina atom an molekulan di nav krîstalek an maddeyek din a krîstal de diyar bikin.

Lazera rontgenê ya elektroneke azad (XFEL) çi ye?

Lazera tîrêjê ya azad-elektron (XFEL) cureyek lazerê ye ku pêlên tîrêjên X-ê yên pir tund û hevgirtî çêdike. XFEL amûrên hêzdar in ku di lêkolîna zanistî de têne bikar anîn da ku li struktur û dînamîkên materyalên cihêreng lêkolîn bikin.

Pîskên tîrêjên X-ê yên tund çawa bandorê li strukturên maddî dikin?

Pîskên tîrêjên X-ê yên tund dikarin di strukturên materyalan de guhertinên girîng derxînin holê. Di rewşa vê lêkolînê de, dema ku tundiya tîrêjê ji bendek diyar derbas bû, tundiya tîrêjê ya rontgenê daket, ku nîşan dide ku atomên di hundurê materyalê de tevlihev bûne. Van vedîtinan beşdarî têgihîştina me dike ka materyal çawa bi pêlên tîrêjên X-ê yên tund re têkilî daynin û bi potansiyel dikarin bibin sedema sepanên nû di warên wekî kurtkirina pulsê û ji nû ve avakirina avahiya atomê ya 3D de.