Beyond Butterfly Vision: Sensora Wêneya UV ya Şoreşger Nêrînên Nû Pêşkêş dike

Lekolînwanên Zanîngeha Illinois Urbana-Champaign sensorek wênekêş a nûjen derxistine holê ku îlhamê ji têgihîştina UV-ya bêhempa ya perperokan digire. Vê senzorê nûjen xwedan jêhatîbûnek berbiçav e ku di nav rêza UV de "bibîne", cîhanek nû ya îmkanên ku berê ji çavên mirovan nedihatin dîtin derdixe holê.

Ji bo ku mekanîzmaya hestiyariya UV-ya ku di perperokan de tê dîtin dubare bike, tîmê lêkolînê hevbendiyek ji fotodîodên stûxwar û nanokristalên perovskite (PNC) bikar anîn. Ev teknolojiya pêşkeftî dihêle ku senzor dirêjahiya pêlên UV-ya cihêreng wêne bike, gelek agahdariya ku berê ji ber çavan veşartî peyda dike. Bi karanîna îmzayên spektral ên nîşankerên bijîjkî yên mîna asîdên amînoyî, ev senzorê wênekêşiyê dikare bi astek pêbawer a 99% di navbera şaneyên penceşêrê û hucreyên normal de jî cûda bike.

Dema ku mirov ji bo têgihîştina rengan xwedan dîtina trikromatîk a bi sê wênereceptoran e, perperok bi şeş an zêdetir çînên wergirên wênegiran re çavên hevedudanî hene, ku her yek bi hesasiyetên cihêreng ên ji spektrên cihêreng re. Ev avantaj dihêle ku ew bi rengek berfirehtir rengan, di nav de ultraviolet û binefşî, ku bi gelemperî ji me re nayên dîtin, fêm bikin. Wekî din, perperok xwedan pigmentên fluorescent in ku ronahiya UV vediguhezînin ronahiya xuyayî, ku wê ji hêla fotoreceptorên xwe ve bi hêsanî were tespît kirin.

Di teqlîdkirina vê mekanîzmaya hîskirina UV-ê de, lêkolîner qatek zirav a PNC-ê bi rêzek rêzdar a fotodîodên siliconê re yek kirin. PNC, ku nanokrîstalên nîvconductor in, xwedan taybetmendiyên awarte ne ku wan ji bo tespîtkirina UV û hêj dirêjiyên pêlên kêmtir ên ku detektorên silicon ên kevneşopî nikaribin bigirin îdeal dikin. Tebeqeya PNC fotonên UV digire û ronahiya kesk a xuyayî derdixe, ku dûv re ji hêla fotodîodên siliconê yên rêzkirî ve tê tespît kirin. Bi pêvajoya sînyalê, senzorê wênekêşiyê bi serfirazî nexşe û nîşanên UV nas dike.

Encamên vê teknolojiya şoreşgerî ji qada lênihêrîna tenduristiyê dûrtir dibe. Digel ku şiyana senzorê ku hucreyên penceşêrê ji yên saxlem cûda bike bê guman veguherîner e, ew di warên cihêreng ên wekî biyolojî de jî potansiyelek mezin heye. Gelek cure, ji xeynî perperokan, xwedî kapasîteya têgihîştina ronahiya UV ne. Ji ber vê yekê, ev senzorê wênekêşiya UV ji bo lêkolîn û lêgerîna zanistî fersendên balkêş vedike, deverên ku berê nehatine kifş kirin.

Pirs û Bersîv

Pirs: Sensorê wêneya UV çawa dixebite?

A: Ev senzor fotodîodên stûkirî û nanokristalên perovskite berhev dike da ku ronahiya UV bigire. Nanokrîstal fotonên UV dihelînin û ronahiya kesk a xuyayî derdixin holê, ku dûv re ji hêla fotodîodên silicon ve tê tespît kirin.

Pirs: Ma ev teknolojiya wênekêşandinê dikare hucreyên penceşêrê ji hucreyên normal cuda bike?

A: Erê, bi astek pêbaweriya 99% ya awarte, senzorê wênekêşê dikare bi karanîna nîşanên spektral ên biyomarkerên mîna asîdên amînî di navbera şaneyên penceşêrê û hucreyên normal de cihê bike.

Pirs: Çi feydeyên perperokan di têgihîştina UV de hene?

A: Perperok xwedan çavên hevedudanî yên bi çînên fotoreceptorên pirjimar in, dihêlin ku ew rengek berfirehtir rengan, di nav de UV û binefşî, fam bikin. Di heman demê de pigmentên fluorescent ên wan jî hene ku ronahiya UV vediguhezînin ronahiya xuyayî ji bo ku ji hêla fotoreceptorên wan ve bi hêsanî were dîtin.

Pirs: Di dema emeliyatê de ev teknolojiyek çawa dikare sûd werbigire?

A: Ev senzora wênekêşiyê dikare di destnîşankirina asta rakirina tevnê ku ji bo marjînalên zelal ên li dora tîmorên penceşêrê hewce dike de bibe alîkar. Ew agahdariya rast-ê peyda dike ku biryara agahdarî hêsan dike.

Pirs: Ji derveyî lênihêrîna tenduristiyê serîlêdanên din ji bo wênekirina UV hene?

A: Bêguman. Ji xeynî lênihêrîna tenduristî, teknolojiya wênekêşiya UV di warên cihêreng de, tevî biyolojî, serîlêdanên potansiyel ên mezin hene. Gelek cureyên li derveyî perperokan dikarin di rêza UV de bibînin, û ev teknolojî ji lêkolînerên ku van celeban dixwînin re fersendên balkêş peyda dike.