Xwarina "Rojê Yek Xwarin": Feyde, Rîsk û Nîqaş

Tê zanîn ku navdar meylên cûrbecûr parêzê dipejirînin, û yek ji wan modên herî dawî yên ku populerbûna xwe bi dest dixe parêza "rojê yek xwarin" e, ku wekî OMAD jî tê zanîn. Kesayetên navdar ên mîna Bruce Springsteen û Chris Martin ji Coldplay îdîa kirin ku OMAD ji wan re dibe alîkar ku giraniya xwe birêve bibin û fit bimînin.

OMAD guhertoyek tundî ya parêzên rojiyê ye, wek rojiya navber û xwarina demkî-sînorkirî. Cûdahiya sereke ev e ku li şûna ku di rojên taybetî de rojiyê bigirin an xwarinê bi pencereyek demkî taybetî ve sînordar bikin, şagirtên OMAD hemî kaloriyên xwe yên rojane di yek xwarinek mezin de vedixwin.

Ji ber lêkolîna tixûbdar a li ser OMAD bixwe, piraniya îdiayên di derbarê bandora wê de li ser delîlên anekdotîkî an texmînên ku ji lêkolînên li ser awayên din ên rojiyê hatine derxistin têne bingeh kirin. Her çend hin delîl destnîşan dikin ku hin formên rojiya navber û xwarina demkî-sînorkirî dikarin di rêveberiya giraniyê de bibin alîkar û nîşanên tenduristiya metabolê baştir bikin, lêkolîn hîn jî derdikeve holê.

Lêkolînek li ser mirovan destnîşan kir ku vexwarina yek xwarinê di rojê de dibe sedema kêmbûna giraniya laş û girseya rûnê. Lêbelê, ew di heman demê de bû sedema kêmbûna girseya bêhêz û tîrêjiya hestî, ku dibe sedema kêmbûna fonksiyona masûlkan û zêdebûna xetera şikestinên hestî ger ji bo demek dirêj ve were şopandin. Lêkolînên li ser heywanan encamên nakokî derxistine, digel ku hin kes zêdebûna giraniyê ji vexwarina yek xwarinek mezin destnîşan dikin.

Lêkolînên berfirehtir ên ku komên beşdarên mezin û nifûsa cihêreng tê de ne hewce ne ku bandorên OMAD çêtir fam bikin. Lekolînwan di heman demê de hewce ne ku bandora dirêj-dirêj a OMAD-ê jî lêkolîn bikin û demên cûda yên xwarinê û pêkhateyên xwarinê binirxînin.

Digel ku nêzîkbûna yek xwarina rojê dibe ku ji bo birêvebirina giraniyê balkêş xuya bike, dibe ku dijwar be ku meriv hemî hewcedariyên xwarinê, di nav de enerjî, proteîn, fîber, û vîtamîn û mîneralên bingehîn, bi tenê yek xwarinê bicîh bîne. Xwarina ne têr a xurek dikare bibe sedema windabûna masûlkeyan, qebizbûn, û tenduristiya zikê xirab. Pêdivî ye ku balek taybetî ji vexwarina têr proteîn, sebze, nîsk, tov, fêkî, dexl û şîr an jî alternatîfên minasib ji bo peydakirina hewcedariyên xwarinê were dayîn.

Girîng e ku were zanîn ku OMAD ji bo zarok, kesên ku ducanî ne, plankirina ducanîbûnê, şîrdanê, an di xetereya pêşkeftina nexweşiyek xwarinê de nayê pêşniyar kirin. Wekî din, domdariya parêzê û zirara potansiyel a di demek dirêj de ji bo nifûsa giştî divê were hesibandin, nemaze ji ber ku navdarên ku van parêzan dipejirînin xwedan parêzvan, parêzên bi kalîte û lêzêde hene.

Di encamê de, dema ku parêza OMAD-ê balê kişandiye, di derbarê ewlehî û bandora wê de delîlên zanistî hene. Berî ku hûn dest bi parêzek tundûtûj bikin, şêwirmendiya pisporek lênihêrîna tenduristî an parêzvanek qeydkirî tê pêşniyar kirin.

- Amanda Avery, Hîndekarê Nutrition, Zanîngeha Nottingham (Axaftina)