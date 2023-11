Ma Jeoengineeriya Rojê Dikare Çareseriyek Ji Guherîna Avhewa re peyda bike?

Gava ku cîhan bi hewcedariya lezgîn a çareserkirina guheztina avhewayê re mijûl dibe, zanyar li nêzîkatiyên nûjen digerin da ku germahiya gerdûnî sînordar bikin û pêşî li felaketên potansiyel ên jîngehê bigirin. Rêbazek weha ku niha li jêr lêkolînê ye rêveberiya tîrêjên rojê (SRM) ye, ku armanc dike ku hin tîrêjên rojê li fezayê vegerîne, bi bandor germahiya Erdê sar bike. Digel ku têgeha derzîlêdana sulfur dioksîtê (SO2) li atmosferê ji bo bidestxistina vê bandora sarbûnê ne nû ye, sepana wê ya pratîkî û encamên dirêj-dirêj mijarên nîqaş û analîzên tund in.

Heya nuha, teknolojiyên SRM bi piranî teorîk dimînin, bi tenê çend projeyên piçûk ên di xebatê de ne. Pargîdaniya destpêk a Make Sunsets bi karanîna balonên hewayê û dîoksîta kewkurtê gelek dest pê kiriye, di heman demê de projeyên lêkolînê yên din, tevî ceribandina alavên derzîlêdana aerosolê, li deverên cihêreng ên cîhanê hatine destpêkirin. Lêbelê, dijberiya gelemperî û fikarên li ser bandorên alîgir ên potansiyel bûne sedema betalkirina hin înîsiyatîfan.

Rexnegirên SRM tekez dikin ku pêdivî bi nirxandinên navneteweyî yên berfireh heye ku xetereyên têkildar bi tevahî fam bikin û rêzikên guncan saz bikin. Xemgîniyên ku têne raber kirin, têkçûna potansiyela şêwazên hewayê, bandora li ser çandiniyê, û dabînkirina hewcedariyên bingehîn ên wekî xwarin û avê ne. Model her weha pêşniyar dikin ku SRM dikare bibe sedema têkçûna mûsonan, hişkesalî li hin deveran û zirarê bide tebeqeya ozonê. Wekî din, fikar hene ku dibe ku teknolojî ji hêla dewletên rût an saziyên taybetî yên bêwijdan ve were çekdanîn an îstîsmarkirin, ku xetereyên nû yên jeopolîtîk û ewlehiyê çêdike.

Wekî din, parêzvanên SRM qebûl dikin ku her çend ew dibe alîkar ku di demek kurt de germahiya gerdûnî kêm bike, ew pirsgirêka bingehîn a belavbûna gaza serayê nagire an jî bandorên guherîna avhewa berevajî nake. Teknolojî wekî amûrek potansiyel tê dîtin ku wext bikire dema ku veguheztina berbi net-sifir û pratîkên domdar pêk tê.

Di encamê de, jeo endezyariya rojê bi karanîna teknolojiyên SRM-ê wekî çareseriyek potansiyel ji bo çareserkirina germbûna gerdûnî soz dide. Lêbelê, lêkolînek din a girîng, hevkariya navneteweyî, û nirxandina hişk a xetere û encamên potansiyel pêdivî ye berî ku belavkirina berfireh were fikirîn.

Lawikbêj

Rêveberiya tîrêjiya rojê (SRM) çi ye?

SRM rêbazek pêşniyarkirî ye ku ji bo kêmkirina germbûna gerdûnî ye ku beşek ji tîrêjên rojê vedigere fezayê. Yek nêzîkatî ev e ku meriv dîoksîta sulfur (SO2) di atmosferê de derxîne da ku bandorek sarbûnê bi dest bixe.

Fikarên ku bi SRM re têkildar in çi ne?

Rexnegir ditirsin ku SRM dikare şêwazên hewa, çandinî, û peydakirina hewcedariyên bingehîn ên wekî xwarin û av têk bibe. Di heman demê de dibe ku bandorên neyînî li ser tebeqeya ozonê jî bike, bibe sedema barana asîdê, û ji hêla dewletên mêtînger an saziyên nepak ve were çek kirin.

Teknolojî çiqas pêşkeftî ye?

Teknolojiyên SRM hîn jî di qonaxa ceribandinê de ne, bi tenê çend projeyên piçûk di xebitandinê de ne. Beriya ku belavkirina berfireh were fikirîn, nirxandin û rêzikên navneteweyî yên berfireh hewce ne.

Ma SRM sedema bingehîn a guherîna avhewa çareser dike?

Na, SRM pirsgirêka bingehîn a belavbûna gaza serayê nagire an jî bandorên guheztina avhewa berevajî nake. Ew wekî çareseriyek demkurt a potansiyel tê dîtin dema ku veguheztina berbi net-sifir û pratîkên domdar pêk tê.