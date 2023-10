Deşîfrekirina Sira Superbolt: Birûskên Herî Xurt ên Erdê

By

Zanyaran ji bo têgihîştina rûdana superbolt, birûskên herî bihêz ên cîhanê, keşfek berbiçav kirin. Dema ku superbolt ji% 1-ê hemî birûskê kêmtir dikin, bandora wan girîng e. Bi voltaja 1,000 qatî ji lêdana birûskê ya navînî bihêztir e, superbolt xwedî potansiyela ku zirarek mezin bide binesaziyê û keştiyan.

Lêkolînek vê dawîyê ku di Journal of Geophysical Research: Atmospheres de hatî weşandin eşkere dike ku dema ku devera barkirina elektrîkê ya ewrê bahozê nêzîktirî rûyê erd an okyanûsê be, îhtîmalek mezin heye ku superbolt lêkevin. Ev diyarde ji bo superbolt, bi taybetî li jora okyanûsan û çiyayên bilind, "çalên germ" diafirîne.

Nivîskarê sereke Avichay Efraim, fîzîknasek ji Zanîngeha Îbranî ya Orşelîmê, superbolt wekî "xuyandeyek bi heybet" binav dike. Lêkolînên berê li ser Okyanûsa Atlantîk a Bakur-Rojhilat, Deryaya Navîn û Altiplano li Perû û Bolîvyayê komên superbolt tespît kirin. Lêbelê, faktorên ku di çêbûn û belavkirina wan de heya nuha nenas mane.

Ji bo ku veşartiyên superbolt eşkere bikin, Efraim û ekîba wî daneyên birûskê analîz kirin û taybetmendiyên sereke ji hawîrdora bahozê derxistin. Faktorên ku têne hesibandin bilindahiya rûyê erd û avê, bilindahiya devera barkirinê, germahiya jorîn û bingehîn a ewr, û giraniya aerosolê ne. Lekolînwanan kifş kirin ku aerosolên ku berê dihatin fikirîn ku bandorê li hêza superboltê dikin, bandorek girîng tune. Di şûna wê de, wan dît ku mesafeyek piçûktir di navbera devera barkirinê û rûxê de rê li ber birûskên enerjîktir vekir.

Herêmên ku hejmara herî zêde ya superbolt lê dijîn taybetmendiyek hevpar parve dikin: nêzîkbûnek di navbera qadên barkirina birûskê û rûberan de. Ev têkilî li Okyanûsa Atlantîk a Bakur-Rojhilat, Deryaya Navîn û Altiplano diyar bû. Vedîtinên serketî di derbarê pêkhatina superbolt de nihêrînên hêja peyda dikin û di têgihiştin û pêşbînkirina bûyera wan de rê li ber lêkolînên pêşerojê vedikin.

Bi tevayî, ev lêkolîn ronahiyê dide diyardeya balkêş a superbolt û girîngiya lêkolîna birûskê ronî dike. Bi zanîna pêşkeftî ya ka çawa û li ku derê superbolt çêdibin, zanyar dikarin berbi tedbîrên parastinê yên birûskê û stratejiyên kêmkirinê yên ji bo deverên ku ji van lêdanên birûskê yên hêzdar re têkildar in bixebitin.

Çavkanî:

– Kovara Lêkolînên Geophysical: Atmosfer

- Rapora 2019 li ser superbolt