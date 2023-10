Mîsyona Şoreşger a NASA ya ji bo Tîtan: Keşifkirina Heyva Nepenî ya Saturn

By

NASA dest bi hewildana xwe ya herî mezin e ku heya niha - mîsyonek ji bo keşfkirina heyva nepenî ya Saturn, Tîtan. Di sala 2027-an de dest pê dike, ev sefera serpêhatî dê Dragonfly ya NASA-yê, dronek navokî ya ku mezinahiya otomobîlê ye, bikar bîne da ku sirên vê cîhana okyanûsê veke.

Mîsyona Dragonfly ku bi kamerayên pêşkeftî, senzor û nimûneyên pêşkeftî ve hatî peyda kirin lêkolîna kîmya tevlihev e ku dikare bibe pêşengê jiyanê. Di nav nêzîkê sê salan de, ew ê atmosfera tîrêj a Tîtan, ku ji hêla nîtrojenê ve dewlemend e û materyalên organîk ên ku dibe ku bi ava şilandî ya li binê rûyê qeşayê ya heyvê re têkildar be, dihewîne lêkolîn bike.

Girîngiya Titan di atmosfera wê ya bêhempa de ye, ku dişibihe ya me. Bi atmosfera xwe ya ku bi giranî ji nîtrojen û metanê pêk tê, Tîtan bûye mijara eleqeyek mezin ji bo zanyaran. Hebûna van pêkhateyan tevnek balkêş a kîmya organîk derdixe holê, ku Tîtan dike navendek potansiyel ji bo formên jiyanê yên biyanî ku dibe ku di hawîrdora xweya metana şil de pêş bikeve.

Aliyek din a sereke ya ku lêkolîneran dîl digire, hevşibiya berbiçav a Tîtan bi axa erdê re ye. Hebûna çem û golên diherikin, ku ji metanê ne ji avê pêk tên, pirsên balkêş der barê erdnasiya heyvê de derdixe holê. Wekî din, vedîtina cyclopropenylidene, molekulek karbon-based ku di atmosferek din de nayê dîtin, bêtir îhtîmala pêkhateyên tevlihev ên ku dikarin jiyana potansiyel a li ser Tîtan bixwin pêşniyar dike.

Ji bo amadekirina sefera Dragonfly, kampanyayên ceribandinê yên hişk li Navenda Lêkolînê ya Langley ya NASAyê hatine kirin. Van ceribandinan performansa aerodînamîkî ya drone dinirxînin û şert û mercên dijwar ên ku ew ê di dema mîsyona xwe de pê re rû bi rû bimîne simul bikin.

Sefera dahatû ya ber bi heyva Saturn ve soz dide ku di derheqê nehêniyên Tîtan de têgihiştinên balkêş derxe holê û bi potansiyel şoreşek têgihîştina me ya jiyana biyaniyan bike. Mîsyona Dragonfly ya NASA-yê şahidiyek e ku lêgerîna me ya bêserûber a lêgerîna zanistî ye û sînorên tiştê ku me berê bawer dikir ku xeyala zanistî ye derdixe.

Pirs û Bersîv

Pirs: Dragonfly çi ye?

A: Dragonfly dronek bi hêza nukleerî ye, bi mezinahiya otomobîlê ku ji hêla NASA ve hatî pêşve xistin da ku li ser kîmya tevlihev û pêşengiya potansiyel a jiyanê li ser heyva Saturn, Tîtan lêkolîn bike.

Pirs: Titan çi yekta dike?

A: Tîtan di pergala meya rojê de yekane heyv e ku bi atmosferek qalind, mîna ya Cîhanê ye. Atmosfera wê di serî de ji nîtrojen û metanê pêk tê, şert û mercên ku dikarin formên jiyanê yên biyanî biafirînin diafirînin.

Pirs: Dragonfly dê li ser Titan çi bixwîne?

A: Dragonfly dê atmosfera Tîtan a qalind û bi nîtrojenê dewlemend bikole û materyalên organîk ên ku dibe ku bi ava şil a li binê rûxara qeşayê ya heyvê re têkildar be bikole.

Pirs: Dragonfly dê kengê dest pê bike?

A: Dragonfly tê plansaz kirin ku di sala 2027-an de dest pê bike û tê payîn ku heya nîvê salên 2030-an bigihîje Titan.

Q: Ma Dragonfly dikare li atmosfera Titan bisekinin?

A: Endezyarên mîsyonê ceribandinek berfireh kirine da ku performansa Dragonfly di şert û mercên dijwar de binirxînin. Van ceribandinan pêbaweriya bi kapasîteya drone ya rêvekirina atmosfera bêhempa ya Titan zêde dike.