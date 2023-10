Atmosfera Erdê: Ji bo Jiyanê Balansek Nazik

By

Atmosfera Erdê, pêkhateyek girîng e ku gerstêrka me ji yên din cuda dike, di domandina jiyanê de rolek girîng dilîze. Dema ku destnîşankirina bilindahiya wê ya tam dijwar e, zanyar fam dikin ku dema ku meriv ji rûyê erdê hilkişiya hewa hêdî hêdî hûr dibe. Ev zerfeke gazî têkeleke gazan dihewîne, ku oksîjen ji bo jiyana mirovan pêwîst e.

Her ku em di nav qatên atmosfera Dinyayê de hilkişin, kombûna oksîjenê kêm dibe, nefesgirtinê her ku diçe dijwartir dibe. Erdnasan tebeqeyên cihêreng ên atmosferê tespît kirine, ku her yek xwedî taybetmendiyên xwe yên taybet e. Tebeqeya herî nêzîk bi navê troposferê tê zanîn ku di navbera 7 û 20 kîlometreyan li ser rûyê erdê ye. Li derveyî troposferê stratosphere heye, ku wekî mertalek li dijî tîrêjên zirardar ên rojê dixebite. Li jor stratosferê, em mezosphere, ku bi germahiyên sar ên dijwar ve tê xuyang kirin, dibînin. Thermosphere li pey, digihîje bilindahiyên bi qasî 600 kîlometre. Di dawiyê de, exosphere tebeqeya herî derveyî nîşan dide, bi qiraxa fezayê re, ku 600 kîlometre li ser rûyê erdê ye, dikeve yek.

Digel ku bilindahiya ku tê de oksîjena nefeskirî li ser rûyê erdê heye bi gelemperî dora 12 kîlometre ye, ev dikare ji ber faktorên wekî cîh û mercên hawîrdorê cûda bibe. Li hin herêmên polar, ev bilindahiya girîng bi tenê neh kîlometran dadikeve. Girîng e ku were zanîn ku ev jimar ne sabît in û dikarin li gorî guhêrbarên mîna demsal û cîhê cografî biguhezin.

Atmosfera Dinyayê ya nefeskirî, ku ji hêla oksîjenê ve dewlemend e, şert û mercên îdeal ji bo jiyanê ku em pê dizanin peyda dike. Bêyî vê tebeqeya parastinê, laşên din ên ezmanî yên di gerdûna me de şert û mercên pêwîst ji bo domandina jiyanê tune ne. Fêmkirina pêkhate û taybetmendiyên atmosfera Erdê ji bo têgihîştina hevsengiya nazik a ku ji bo pêşkeftina jiyanê hewce dike pir girîng e.

Pirs û Bersîv

Pirs: Armanca atmosfera erdê çi ye?

Atmosfera Dinyayê li hember tîrêjên xisar ên rojê wek mertal e û ji bo jiyanê şert û mercên îdeal diafirîne.

Pirs: Çima giraniya oksîjenê bi bilindbûnê kêm dibe?

Her ku em di atmosfera Dinyayê de hildikişin, hewa her ku diçe ziravtir dibe, û dibe sedema kêmbûna giraniya oksîjenê û nebûna gazên jiyanê.

Pirs: Mirov dikare li kîjan bilindahiya li ser rûyê erdê nefesê bigire?

Oksîjena nefeskirî li bilindahiyek bi qasî 12 kîlometran li ser rûyê erdê heye, her çend ev hejmar dikare li gorî faktorên wekî cîh û mercên hawîrdorê cûda bibe.

Pirs: Tebeqeyên cihêreng ên atmosfera Erdê çi ne?

Atmosfera Dinyayê ji tebeqeyên curbecur pêk tê, troposfer, stratosphere, mezosphere, thermosphere û exosphere. Her qatek taybetmendî û fonksiyonên xwe yên cûda hene.